Elsa, Pinto, Pluto e Bailey hanno regalato gioia ai bambini ricoverati a Natale presso Texas Children’s Hospital, girando per l’ospedale con cappottini natalizi.

Quattro Golden retriever con le loro accompagnatrici, si sono vestiti a tema natalizio per portare un po’ di sorrisi ai bambini che a Natale erano ricoverati presso il Texas Children’s Hospital dello Houston’s Medical Center. Un momento davvero commovente e un gesto di solidarietà e amore verso gli animali.

Elsa, Pinto, Pluto e Bailey hanno tenuto compagnia a tanti bambini ricoverati in ospedale

Come riporta La Stampa: “Alcuni genitori hanno raccontato che i bambini erano felicissimi e non smettevano di sorridere. Alcune mamme hanno detto che i cani sono stati un’ottima distrazione e hanno aiutato i bimbi a tranquillizzarsi e ad esprimere meglio le loro emozioni. I quattro Golden retriever sono ambasciatori del Texas Children’s Pawsitive Play Program, un programma che è stato creato per aiutare emotivamente i piccoli pazienti e le loro famiglie. I cani da pet therapy aiutano infatti a sopportare meglio il ricovero in ospedale, le nuove diagnosi o certe cure mediche.“

I quattro golden sono stati addestrati appositamente per lavorare a contatto con i bambini negli ospedali pediatrici. Questa terapia ha un impatto davvero positivi sui pazienti infantili tanto che l’associazione ha continuato nel suo proposito, così come intende fare in futuro.

