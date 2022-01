Sul ghiacciaio del Calderone è stata scoperta una nuova specie animale che rischia già l’estinzione: si tratta delle pulci dei ghiacciai.

Scoperta una nuova specie animale sul ghiacciaio del Calderone che, però, già rischia l’estinzione. Sono animali, simili agli insetti, definiti “pulci dei ghiacciai“, che fanno parte della famiglia dei Collemboli. La ricerca è stata condotta dall’Università Statale di Milano e dall’Università dell’Aquila e pubblicata sulla rivista scientifica internazionale, European Journal of Taxonomy.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Fonte foto: https://pixabay.com/it/scarabeo-insetto-stink-bug-1436910/

Nuova specie animale scoperta sul ghiacciaio del Calderone

Sul ghiacciaio del Calderone è stata scoperta una nuova specie di insetti, definita “pulce dei ghiacciai“. Lo studio, condotto dall’Università Statale di Milano e dall’Università dell’Aquila ha portato alla luce questa nuova specie che, però, già rischia di estinguersi.

Lo studio è stato condotto dal gruppo di ricerca, coordinato da Barbara Valle, Marco Caccianica e da Michele Di Musciano, rispettivamente dell’università milanese e di quella aquilana. Come spiegano gli studiosi, “Questo piccolo animale è risultato essere legato esclusivamente al piccolo ghiaccio ricoperto da detriti che ora costituisce ciò che resta del Ghiacciaio, che sta rapidamente scomparendo a causa del riscaldamento globale“.

Cambiamento climatico e biodiversità

Il cambiamento climatico è un tema scottante degli ultimi anni: con lo scioglimento dei ghiacci e il riscaldamento globale, infatti, molte specie animali rischiano di sparire – per sempre – dalla Terra. Pertanto, questi studi sono molto importanti, per tenere sempre un faro acceso sulla gestione e la conservazione della biodiversità.

Come spiegano i ricercatori, tali ricerche sono fondamentali per fornire “informazioni utili su scala globale, poiché gli ambienti di alta quota sono da tempo riconosciuti come vere sentinelle del cambiamento climatico“, secondo quanto riporta Ansa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG