Giorgio Locatelli, giudice molto apprezzato di Masterchef, è proprietario di ben quattro animali: scopriamo tutto su di loro.

Cuoco italiano diventato famoso in tutto il mondo, Giorgio Locatelli deve la sua popolarità come volto televisivo a Masterchef, dove ha vestito i panni di giudice. Mentre il suo stile culinario è noto, non tutti sanno che è un grande amante degli animali: ha accolto in famiglia tre gatti e un cane.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Giorgio Locatelli: tutto sui suoi gatti

Giorgio Locatelli, anche se non è famoso in patria quanto i colleghi Carlo Cracco e Antonino Canavacciuolo, è il primo chef italiano ad aver ricevuto una stella Michelin all’estero. Nato in Lombardia, si è trasferito a vivere a Londra da tanti anni. E’ all’estero, infatti, che ha deciso di dare il via alla sua carriera. Mettendo da parte la sfera professionale, che lo vede anche nei panni di giudice del talent culinario Masterchef, Giorgio è un grande amante degli animali. Nella sua famiglia, non a caso, ha accolto tre gatti e un cane. Clive, di razza Maine Coon, è il micio che compare più spesso sui social. Qualche volta è accanto al fratello felino di nome Mimì, ma spessissimo è insieme al cane, con cui ha un rapporto bellissimo.

Difficilmente Locatelli parla della sua vita privata, per cui non si hanno molte informazioni in merito ai suoi animali. Non a caso, non sappiamo il nome che lo chef ha dato al terzo gatto. Possiamo affermare che i mici sono entrati nella sua famiglia prima dell’arrivo del cane, quindi prima del mese di ottobre del 2016.

Locatelli: tutto sul cane Olive

Il cane di Giorgio Locatelli si chiama Olive ed è entrato nella sua famiglia nel mese di ottobre 2016. Lo chef ha fatto questa scelta su consiglio della moglie Plaxy. Il suo ristorante londinese, situato nel lussuoso quartiere di Marylebone, aveva preso fuoco per una fuga di gas e per mesi si è ritrovato senza lavoro e con l’umore a terra. Tutto sembrava finito, poi c’è stata la svolta. Ha seguito l’indicazione della consorte e ha adottato Olive, un incrocio tra un barboncino e un cocker spaniel. La cucciola è entrata nel cuore di tutti, tanto che è l’unica degli animali di casa Locatelli ad avere un suo profilo Instagram. Il cane ama talmente tanto lo chef che quando lo vede in televisione abbaia all’impazzata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG