Le migliori frasi sulla cattiveria

In alcune circostanze, un pizzico di cattiveria salva la vita. Quando si è malvagi nell’anima, però, la situazione è completamente diversa. Coloro che agiscono in modo perfido non fanno male solo a se stessi, ma anche agli altri. Come se non bastasse, nella maggior parte dei casi non si rendono conto del peso delle proprie parole o azioni. Vi proponiamo una selezione di frasi sulla cattiveria per riflettere sull’argomento. Non solo, vi potrebbero servire anche per sganciare qualche frecciatina quando siete a corto di risposte personali.

La persona di animo cattivo si nutre sempre della sua stessa natura! (Publilio Siro)

Non è necessario credere in una fonte soprannaturale del male; gli uomini da soli sono perfettamente capaci di qualsiasi malvagità. (Joseph Conrad)

La vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui. (Charlotte Brontë)

Poche persone riescono a essere felici senza odiare qualche altra persona, nazione o credo. (Bertrand Russell)

Alcuni, di fronte alla malvagità e alla cattiveria, si ritraggono non per viltà ma per ripugnanza a discutere con un insolente. (Marguerite Yourcenar)

Fu quella sera che scoprii che quasi tutte le creature che consideriamo malvagie o cattive, sono semplicemente sole. E magari mancano un po’ di buone maniere. (Edward Bloom)

Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza. (Oscar Wilde)

Il demonio lascia in pace i cattivi cristiani: nessuno se ne occupa. (Giovanni Maria Vianney)

La malvagità avvolge l’uomo come la crisalide di una farfalla. (Arto Seppälä)

Se deve scegliere chi deve essere crocifisso, la folla salverà sempre i Barabba. (Jean Cocteau)

Le persone peggiori sono quelle che sanno quali tasti toccare per farti male, e ci schiacciano sopra tutto il peso della loro cattiveria. (Anonimo)

Gli uomini sono buoni con i morti quasi quanto sono cattivi con i vivi. (Indro Montanelli)

Nella parte di questo universo che noi conosciamo c’è grande ingiustizia e spesso il buono soffre e spesso il cattivo prospera e si fa fatica a dire quale delle due realtà sia più irritante. (Bertrand Russell)

La cattiveria mi stupisce sempre. Non diventerò mai così bravo da imparare a comprenderla, né tanto meno povero d’animo da imparare a farla. (Anonimo)

L’odio e la cattiveria abitano due case confinanti: la seconda tiene sempre aperta la porta per la prima. (Proverbio inglese)

Se ci fosse nel mondo un numero più cospicuo di persone che desiderano la propria felicità più di quanto desiderino l’infelicità altrui, potremmo avere il paradiso nel giro di qualche anno. (Bertrand Russell)

La più grande cattiveria è quella di chi prova piacere nel riaprire le piaghe di un cuore sensibile. (Marie-Jeanne Riccoboni)

Il piacere delle piccole cattiverie ci risparmia più di una cattiva azione. (Proverbio cinese)

Quando odiamo qualcuno, odiamo nella sua immagine qualcosa che è dentro di noi. (Hermann Hesse)

La cattiveria nasce da sentimenti negativi come la solitudine, la tristezza e la rabbia. Viene da un vuoto dentro di te che sembra scavato con il coltello, un vuoto in cui rimani abbandonato quando qualcosa di molto importante ti viene strappato via. (Murakami)

l male che facciamo è sempre più triste del male che ci fanno. (Jacinto Benavente)

Se la gente è così cattiva, forse è solo perché soffre. (Louis-Ferdinand Céline)

L’uomo, abbandonato a se stesso, è troppo cattivo per essere libero. (Umberto Eco)

Essere cattivi è vendicarsi in anticipo. (Paul-Jean Toulet)

La cattiveria è una luce fredda in cui ogni cosa perde colore, e lo perde per sempre. (Alessandro Baricco)

Se gli uomini fossero così cattivi come si dipingono, sarebbe facile regolarsi. Invece sono peggio. (Alessandro Morandotti)

Non c’è scusa all’essere cattivi, ma v’è un certo merito nel sapersi tali; fare il male per stupidità è il più irrimediabile dei vizi. (Charles Baudelaire)

Gli uomini diventano cattivi e colpevoli perché parlano e agiscono senza figurarsi l’effetto delle loro parole e delle loro azioni. Sono sonnambuli, non malvagi. (Franz Kafka)

È così grande la malvagità del mondo che devi consumarti le gambe a forza di correre per evitare che te le freghino. (Bertolt Brecht)

C’è cattiveria e cattiveria, è la perseveranza a fare la differenza

La cattiveria non è il male assoluto, ma quando viene accoppiata alla perseveranza può creare danni inimmaginabili. Di seguito, vi presentiamo un’altra selezione di frasi per aprire gli occhi.