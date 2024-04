Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 dei Pinguini Tattici Nucleari: dalle tappe in programma alle canzoni.

Al via il tour 2024 dei Pinguini Tattici Nucleari. Per la gioia dei fan, la band bergamasca capitanata da Riccardo Zanotti toccherà molte città del Belpaese, da Nord a Sud, passando per il Centro. Vediamo la scaletta dei concerti: dalle canzoni alle tappe in programma.

Pinguini Tattici Nucleari, le date del tour 2024

I Pinguini Tattici Nucleari si preparano per il tour 2024 nei palazzetti. Il frontman Riccardo Zanotti e tutti gli altri membri della band bergamasca hanno in programma decine di date. A queste seguiranno, nel 2025, nuove date che li vedranno sul palco con un disco di inediti. La tournée 2024 si chiama Non perdiamoci mica di vista / Fake news indoor tour – palasport ed è la versione mini e un po’ più intima dei concerti con cui nel 2023 hanno diversi stadi italiani.

Il tour prende il via il 3 aprile 2024 da Jesolo e si concluderà il 29 maggio a Messina. Di seguito, tutte le date e le relative location:

03/04/2024, Palazzo del Turismo, Jesolo

04/04/2024, Palazzo del Turismo, Jesolo

08/04/2024, Mediolanum Forum, Milano

09/04/2024, Mediolanum Forum, Milano

11/04/2024, Mediolanum Forum, Milano

12/04/2024, Mediolanum Forum, Milano

13/04/2024, Mediolanum Forum, Assago

16/04/2024, Pala Alpitour, Torino

17/04/2024, Pala Alpitour, Torino

19/04/2024, Pala Alpitour, Torino

20/04/2024, Pala Alpitour, Torino

23/04/2024, Vitrifrigo Arena, Pesaro

24/04/2024, Vitrifrigo Arena, Pesaro

26/04/2024, Unipol Arena, Bologna

27/04/2024, Unipol Arena, Bologna

29/04/2024, Modigliani Forum, Livorno

30/04/2024, Modigliani Forum, Livorno

02/05/2024, Mandela Forum, Firenze

03/05/2024, Mandela Forum, Firenze

04/05/2024, Mandela Forum, Firenze

07/05/2024, Palazzo dello Sport, Roma

08/05/2024, Palazzo dello Sport, Roma

10/05/2024, Palazzo dello Sport, Roma

11/05/2024, Palazzo dello Sport, Roma

15/05/2024, Unipol Arena, Casalecchio di Reno

16/05/2024, Unipol Arena, Casalecchio di Reno

17/05/2024, Mediolanum Forum, Assago

20/05/2024, Palapartenope, Napoli

21/05/2024, Palapartenope, Napoli

24/05/2024, Palaflorio, Bari

25/05/2024, Palaflorio, Bari

28/05/2024, PalaRescifina, Messina

29/05/2024, PalaRescifina, Messina

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

La scaletta delle canzoni che in Pinguini Tattici Nucleari porteranno in scena nei concerti del tour 2024 non è stata resa pubblica. Immaginiamo, però, che l’album Fake News, che ha conquistato quattro dischi di platino certificati e contiene grandi successi, sarà al centro della scena. Probabilmente, la band vorrà tenere con il fiato sospeso i fan fino all’ultimo. Se il gruppo bergamasco dovesse mantenere la tabella di marcia del tour negli stadi del 2023, la scaletta potrebbe essere la seguente:

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

No No No

Ricordi

Lake Washington

Scatole

Giulia

Cena di classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop

Ridere

Rubami la notte

Ringo Starr

Scrivile Scemo

Pastello Bianco

Fuori dall’Hype

Venticinque canzoni che i fan dei Pinguini Tattici Nucleari adorano, successi che risuoneranno nei maggiori palazzetti italiani.