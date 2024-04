Forbes ha stilato la classifica 2024 delle persone più ricche al mondo: vediamo chi sono le prime dieci donne in graduatoria.

La classifica 2024 delle persone più ricche al mondo stilata da Forbes rivela qualche novità, soprattutto nel settore femminile, cresciuto del 13,3% rispetto allo scorso anno. Tra le new entry, 46 per l’esattezza, c’è la cantante Taylor Swift. Vediamo chi sono le prime dieci donne presenti in graduatoria.

Forbes: chi sono le donne più ricche al mondo?

Su 2.781 miliardari analizzati da Forbes, sono 369 le donne, in crescita del 13,3% rispetto al 2023. La classifica 2024 delle persone più ricche al mondo, stilata dalla celebre rivista americana, evidenzia alcune novità importanti, specialmente nel settore femminile. La prima rappresentante del gentil sesso la troviamo alla posizione 15: è la 70enne francese Francoise Bettencourt Meyers, con un patrimonio netto di 99,5 miliardi di dollari. L’ereditiera de L’Oréal, negli ultimi 12 mesi, ha visto crescere la sua fortuna di ben 19 miliardi di dollari.

Al secondo posto troviamo Alice Walton, figlia del fondatore di Walmart, con un patrimonio netto di 72,3 miliardi, mentre al terzo Julia Koch delle omonime industrie, che vanta ricchezze pari a 64,3 miliardi di dollari. Quarta posizione per l’84enne Jacqueline Mars con 38,5 miliardi, mentre al quinto troviamo MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos che è riuscita a guadagnare una fortuna con il divorzio. Le sue fortune ammontano a 35,6 miliardi.

Le donne più ricche al mondo

La sesta posizione delle donne più ricche al mondo va alla 74enne indiana Savitri Jindal che, grazie al settore dell’acciaio, vanta un patrimonio di 33,5 miliardi. Settimo posto per Rafaela Aponte-Diamant con ricchezze pari a 33,1 miliardi, mentre l’ottavo è stato conquistato dalla 78enne Miriam Adelson con una fortuna netta di 32 miliardi di dollari.

Gina Rinehart, 70 candeline all’attivo, è un nome del settore dell’estrazione mineraria, motivo per cui ha ottenuto il nono posto della classifica, con un patrimonio di 30,8 miliardi di dollari. Chiude la top ten la 63enne Abigail Johnson che, grazie alla Fidelity Investments, ha accumulato ricchezze per 29 miliardi di dollari.

Nella lista delle donne più ricche al mondo stilata da Forbes ci sono state ben 46 new entry. Alcune hanno conquistato un posto grazie ai rally azionari, mentre altre tramite eredità. Tra i nomi più in vista ci sono le sorelle Märta Schörling Andreen e Sofia Högberg Schörling, che hanno ereditato dal padre un patrimonio di circa 5,6 miliardi a testa. Senza ombra di dubbio, a stupire è stato l’ingresso di Taylor Swift,