L’8 aprile 2024 si verificherà un’eclissi solare totale molto attesa dagli amanti di questi fenomeni: vediamo a che ora e dove sarà visibile.

C’è grande attesa per l’eclissi solare totale dell’8 aprile 2024. Un fenomeno raro e affascinante, che si manifesta quando c’è un allineamento perfetto tra Sole, Luna e Terra. Vediamo a che ora si verificherà e, soprattutto, dove sarà possibile ammirare lo spettacolo.

Eclissi solare dell’8 aprile 2024: dove sarà visibile?

Occhi puntati al cielo l’8 aprile 2024 per l’eclissi totale. Si tratta di un fenomeno raro, che vede l’allineamento perfetto tra Sole, Luna e Terra. Questa disposizione proietta l’ombra della Luna sulla Terra e va ad oscurare la luce del Sole. Ciò significa che il nostro pianeta sarà momentaneamente al buio. Un evento estremamente affascinante e altrettanto raro, che appassiona tantissime persone. Purtroppo, però, non sarà visibile in tutto il mondo.

A poter gustare l’eclissi solare dell’8 aprile saranno soltanto gli abitanti di Stati Uniti, Canada e Messico. In quest’ultimo Stato si tratta del primo fenomeno totale dopo quello del 1991. Nello specifico, l’evento inizierà a Sud per poi svilupparsi verso Nord, andando ad abbracciare alcune zone dei tre Paesi.

Il posto migliore per assistere all’eclissi solare totale è l’area di Carbondale, nell’Illinois, che si trova proprio al centro della linea di percorso del cono d’ombra. Qui il fenomeno durerà circa 4 minuti e, stando alle previsioni metereologiche, sarà perfettamente visibile.

Eclissi solare totale: ogni quanto avviene?

L’eclissi solare dell’8 aprile 2024 è molto attesa proprio per la rarità del fenomeno. Secondo le stime, infatti, si manifesta in media una volta ogni 366 anni. E’ bene sottolineare, però, che nell’area di Carbondale è il secondo evento totale nel giro di 7 anni. L’ultimo è avvenuto il 21 agosto del 2017. Non a caso, gli abitanti hanno organizzato un vero e proprio punto di osservazione. Si trova nei pressi del Cedar Lake e sarà aperto anche ai turisti. In alternativa, si avrà una buona visibilità anche a Makanda, a sud di Carbondale, e nella regione del Niagara, in Canada.