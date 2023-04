Frasi sull’invidia: le citazioni e gli aforismi più arguti e pungenti su un vizio capitale cui spesso è difficile resistere.

Alzi la mano chi non è mai stata invidiosa! Non mentire a te stessa: provare un po’ di invidia per qualcuno quando raggiunge un importante traguardo o conquista, magari senza troppi meriti, un successo nella vita, è naturale. Sarà anche uno dei sette vizi capitali, ma di certo è il più comprensibile. Non a caso, anche i più grandi pensatori e scrittori di sempre hanno dedicato delle righe a questo vizio, lasciandoci in eredità molte frasi sull’invidia pungenti e molto argute. Se ne hai bisogno per andare a punzecchiare qualcuno che ha mostrato malizia o cattiveria nei tuoi confronti, te ne consigliamo alcune davvero adatte allo scopo.

Le più belle frasi sull’invidia e la cattiveria

L’invidia è una brutta bestia. Quante volte avrai sentito questa frase? Una triste verità. Per quanto naturale e comprensibile, l’invidia resta infatti un sentimento nocivo non solo per chi lo provoca, ma anche e soprattutto per chi lo prova.

donna arrabbiata

Ma cos’è l’invidia? Spesso confusa con la gelosia, è un sentimento di ostilità nei confronti di chi possiede qualcosa che si brama. La gelosia, al contrario, è il sentimento di ostilità che nasce quando si ha paura di perdere qualcosa che già si possiede. Due vizi diversi ma accomunati da un’origine comune: una mancanza di autostima e un senso di inferiorità nei confronti di altre persone. Per questo motivo è necessario combatterla e cercare di estirparla, per evitare di rovinarsi la vita.

Se hai bisogno di alcune frasi per descriverla e per rispondere alla cattiveria delle persone, ecco alcune delle migliori in assoluto:

– L’invidia si annida in fondo al cuore umano come una vipera nella sua tana. (Honoré de Balzac)

– L’invidioso mi loda senza saperlo. (Kahlil Gibran)

– Il milionario non godrebbe niente se gli mancasse l’invidia del popolo. (Alfredo Panzini)

– L’invidioso morirà, ma mai l’invidia. (Molière)

– L’odio è attivo, e l’invidia passiva; c’è solo un passo dall’invidia all’odio. (Johann Wolfgang von Goethe)

– L’invidia è come una palla di gomma che più la spingi sotto e più ti torna a galla. (Alberto Moravia)

– Ciò che rende terribile questo mondo è che mettiamo la stessa passione nel cercare di essere felici e nell’impedire che gli altri lo siano. (Conte di Rivarol)

– Come la ruggine consuma il ferro, così l’invidia consuma gli invidiosi. (Antistene)

– Quanto più in alto sali, tanto più piccolo ti vede l’occhio dell’invidia. (Friedrich Nietzsche)

Citazioni ed aforismi per esorcizzare l’invidia

Come abbiamo detto, l’invidia è un sentimento molto diffuso e può essere definito come la sensazione di disagio o rabbia che si prova quando si desidera ciò che appartiene a un’altra persona, che sia un oggetto, una qualità o una situazione. L’invidia può essere manifestata in modi diversi, attraverso il confronto costante con gli altri, la denigrazione di chi possiede ciò che si desidera o addirittura la volontà di sabotare il successo altrui.

Sebbene l’invidia sia considerata spesso una sensazione negativa, può anche essere vista come un’opportunità di introspezione e di crescita personale, poiché ci permette di scoprire ciò che davvero desideriamo e di lavorare per ottenerlo. Tuttavia, è importante imparare a gestire l’invidia e a non lasciarla influenzare le nostre relazioni interpersonali o la nostra autostima. Se quindi hai bisogno di frasi per esorcizzare questo sentimento, eccone alcune che potrebbero fare al caso tuo:

– La nostra invidia dura sempre più a lungo della felicità di quelli che invidiamo. (Eraclito)

– Non perder tempo con l’invidia. A volte sei in testa. A volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. (Mary Schmich)

– L’invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi. (Roberto Gervaso)

– L’invidia è il lato codardo dell’odio, e tutte le sue vie sono squallide e desolate. (Charles Caleb Colton)

– Non sopravvalutare quello che hai ricevuto e non invidiare il prossimo: colui che invidia il prossimo non conseguirà la pace della mente. (Buddha)

– L’invidia è il più stupido dei vizi, perché non esiste un solo vantaggio che si guadagni da essa. (Honoré de Balzac)

– Il numero delle persone che ci invidiano, conferma le nostre capacità. (Oscar Wilde)

– Alla resa dei conti, non c’è vizio che nuoccia tanto alla felicità dell’uomo come l’invidia. (Cartesio)

– L’invidia è ignoranza, l’imitazione è suicidio. (Ralph Waldo Emerson)

