Frasi Madre Teresa: le citazioni più belle tratte dai discorsi e dalle opere della santa più famosa di sempre.

Tra le personalità più amate nella storia della chiesa cattolica c’è sicuramente Madre Teresa di Calcutta, o meglio Santa Teresa di Calcutta. Una religiosa che ha saputo diventare un simbolo e ha regalato speranze per un mondo migliore in tutta la sua straordinaria vita. Questo grazie alla sua vocazione per l’aiuto del prossimo, che l’ha portata instancabilmente a vivere tra le vittime della povertà di Calcutta, la città indiana in cui ha vissuto per gran parte della vita. Per conoscere meglio il suo pensiero, andiamo a rileggere insieme le frasi di Madre Teresa più belle ed emozionanti.

Madre Teresa di Calcutta: i pensieri più belli

Al secolo Anjeze Gonxhe Bojaxhiu, Madre Teresa di Calcutta nacque a Skopje, in Macedonia, nel 1910. Di cittadinanza albanese, venne naturalizzata indiana e divenne famosa in tutto il mondo grazie alla fondazione della congregazione religiosa delle Missionarie della carità, con l’obiettivo di aiutare le vittime della povertà nella nota città indiana.

Per il suo esempio e la straordinarietà della sua missione vinse un Premio Nobel per la Pace nel 1979. In eredità ha lasciato non solo la sua umanità e la capacità di mostrare quanto l’aiuto del prossimo sia l’unico vero modo per rendere ricche le nostre esistenze, ma anche una serie di citazioni diventate col tempo aforismi. Rileggiamo insieme alcune delle più belle frasi di Madre Teresa sulla vita:

– Preferirei fare errori nella gentilezza e nella compassione che i miracoli nella cattiveria e durezza.

– Le parole gentili possono essere brevi e facili da pronunciare, ma il loro eco è infinito.

– L’umiltà è l’inizio della santità.

– Non accontentiamoci di dare solo del denaro. Il denaro non è sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per servire ed i loro cuori per amare.

– Il male mette le radici quando un uomo comincia a pensare di essere migliore degli altri.

– Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.

– Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano.

– La perdita di un certo pudore e la perdita della purezza sono le cause profonde della decadenza del mondo.

– La felicità è un percorso, non una destinazione.

– Ieri è passato. Domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo oggi: cominciamo.

– La gioia è assai contagiosa. Cercate, perciò, di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate.

– Una vita non vissuta per gli altri non è una vita.

Gli aforismi di Madre Teresa

Alla base del pensiero della santa naturalizzata indiana, modello nella vita anche di showgirl cone Elisabetta Gregoraci, c’è ovviamente il concetto più alto e importante nella storia della cristianità: l’amore. Non a caso, tra le tante citazioni che la riguardano alcune delle più amate sono le frasi di Madre Teresa di Calcutta sull’amore. Eccone qui una raccolta:

– Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

– Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.

– Non aspettarti che il tuo amico sia una persona perfetta, ma aiutalo a diventarlo. Questa è la vera amicizia.

– Molti parlano dei poveri, ma pochi parlano con i poveri.

– Il vero amore deve far sempre male. Deve essere doloroso amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno. Potresti dover morire per lui. Quando ci si sposa si rinuncia a ogni cosa per amarsi reciprocamente. La madre dà la vita a suo figlio soffre molto. Solo allora si ama sinceramente. La parola amore è così mal interpretata e abusata.

– Dio ha creato ciascun essere umano, in vista di una cosa più grande: amare ed essere amato.

– Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

