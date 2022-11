Tornano le mascherine al chiuso? Fabrizio Pregliasco, visto l’aumento dei contagi, consiglia sia i dispositivi di protezione che i vaccini.

Anche se la popolazione sembra aver dimenticato il Covid, il virus continua a circolare indisturbato. E’ per questo che il virologo Fabrizio Pregliasco consiglia di tornare ad indossare le mascherine al chiuso. Ovviamente, deve essere effettuato anche il richiamo del vaccino.

Tornano le mascherine al chiuso? L’avvertimento di Fabrizio Pregliasco

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano e direttore sanitario Irccs Istituto Galeazzi, è molto chiaro: nel corso dell’inverno 2022/2023 sarà necessario difendersi dal Covid, dall’influenza stagionale e dai virus parainfluenzali. E’ per questo che consiglia di “indossare la mascherina nei luoghi affollati e al chiuso“. L’esperto ha sottolineato che “Omicron 5 ha tre sottovarianti diverse, la pq1, la pq1.1 e Xbb, che probabilmente non saranno cattive, ma purtroppo sembra che riescano a schivare la protezione del vaccino“. Pertanto, “si diffonderanno, facendo alzare la curva dei contagi e come sempre dobbiamo pensare ai più deboli“.

Oltre all’utilizzo delle mascherine al chiuso, Fabrizio Pregliasco consiglia di vaccinarsi sia contro il Covid che contro l’influenza. Specialmente i soggetti più fragili, anche se l’impennata dei contagi riguarderà tutti, non devono farsi trovare impreparati. Per quanto riguarda i virus parainfluenzali, questi si manifesteranno soprattutto con mal di gola e tosse, ma c’è anche un ceppo che va ad attaccare il sistema respiratorio sinciziale.

Fabrizio Pregliasco consiglia di essere cauti

“Restano consigliati sia il vaccino anti-covid sia, allo stesso tempo, quello contro l’influenza. Soprattutto per le persone a rischio. È il momento di alzare le difese. Ce lo dicono i dati internazionali“, ha sottolineato Pregliasco. Considerando che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già avvisato la popolazione circa l’aumento dei contagi, è consigliato essere cauti. Pertanto, richiamo del vaccino e mascherine al chiuso sembrano necessari.

