Quali sono le migliori app per stampare foto? Da Photosi a Cheerz, passando per Freeprints: vediamo quelle che hanno prezzi convenienti.

Le app per stampare foto sono tante, ma non tutte offrono prezzi convenienti. Freeprints, ad esempio, consente di avere del tutto gratuitamente una fotografia al giorno, fino a 500 pezzi l’anno. Da non sottovalutare è anche Cheerz, che cura le immagini fin nei minimi dettagli, anche nel packaging che utilizzano per la spedizione. Scopriamo quali sono le migliori applicazioni attualmente disponibili negli store.

Le migliori app per stampare foto

Da quando sono usciti gli smartphone dotati di fotocamere di ultima generazione, la quasi totalità della popolazione ha detto addio alle vecchie macchinette fotografiche. Di conseguenza, i negozi addetti allo sviluppo degli scatti sono quasi spariti dalla circolazione. In compenso, sono nate diverse app per stampare foto. Ce ne sono davvero tante, ma non tutte hanno prezzi competitivi. Senza ombra di dubbio, l’applicazione più gettonata è Cheerz, disponibile sia per iOS che Android e dotata anche di sito internet. Basta caricare le immagini che si desidera vedere trasformate in fotografie, scegliere il formato e il gioco è fatto. Non solo, è possibile realizzare anche fotolibri, poster, segnalibri, calamite e quadri. I prezzi sono ottimi e, come se non bastasse, propone diverse promozioni a periodi alterni.

Valida è anche Lalalab (iOS e Android), che funziona esattamente come Cheerz. Anche in questo caso, oltre alle foto, si possono stampare tanti altri gadget, come magneti e t-shirt. Un’app per stampare foto gratis, fino a 500 scatti all’anno in formato 10×15, è Freeprints. Disponibile sia per iOS che per Android, non necessita di alcun abbonamento. Ovviamente, la spedizione è tutti gli altri servizi sono a pagamento.

Non solo app: ci sono anche siti validi

Tra le migliori app per sviluppare foto c’è anche Piiics, gratuita sia per iOS che Android. La procedura, grosso modo, è identica alle altre applicazioni. Si selezionano le immagini preferite, il formato e si procede con l’ordine. Gli scatti si possono anche personalizzare con filtri o sticker. Infine, c’è Photosi (Android e iOS), che vanta anche un sito internet facile e intuitivo.

