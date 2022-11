Qual è il significato di Se lo senti lo sai di Jovanotti? La canzone, uscita il 9 novembre 2022, è dedicata ai fan.

Se lo senti lo sai di Jovanotti è l’ultima canzone lanciata da Jovanotti. Nato per ringraziare i fan, che anche con gli ultimi Beach Party lo hanno sommerso di affetto, il brano invita gli ascoltatori a prendere in considerazione solo le cose importanti, quelle che “stanno in una mano“. Vediamo il significato e il testo.

Se lo senti lo sai di Jovanotti: il significato della canzone

Uscita il 9 novembre 2022, Se lo senti lo sai è il nuovo singolo di Jovanotti. Il testo è scritto dallo stesso Lorenzo Cherubini, mentre la musica è nata insieme a Samuel Romano, voce dei Subsonica. Ballata dai toni caldi, il significato del brano è da ricollegare alle cose importanti della vita.

“E un giorno di dicembre arriverà l’estate

perché le cose fanno quello che gli pare

seguendo i punti esatti delle coordinate

sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare

e a far contenti tutti si diventa pazzi

le cose necessarie stanno in una mano

se deve stare lì come un ostacolo

allora è meglio non averlo un cuore“.

Jovanotti, tornando con la mente ai suoi Beach party, evoca lo spirito dell’estate in pieno dicembre. Il tempo scorre secondo la sua natura, per cui anche quando ci si sente persi “in mezzo al mare” bisogna ricordarsi che “le cose necessarie stanno in una sola mano“.

“Mi ha fatto piacere vederti oh

tu come stai?

non facciamo passare degli anni ora

che uno va in giro, l’altro lavora

la scritta che scrissi sul muro di scuola è quasi sparita

m dentro di me non si è mai cancellata

viva la vita

mangiati tutto, anche le briciole

beviti il succo di tutte le favole

che dice che i mostri ci sono ma è solo metà della storia

i mostri si possono vincere è l’altra metà da imparare a memoria“.

Jovanotti ha così spiegato il significato di Se lo senti lo sai: “E’ un modo per dire grazie alla mia gente, ci siamo fatti compagnia ancora una volta ed è stato bellissimo, vero, semplice, magico. Ci si vede in giro!“. A chi è dedicata la canzone? Ovvio, ai suoi tantissimi fan.

Ecco il video si Se lo senti lo sai di Jovanotti:

Se lo senti lo sai di Jovanotti: il testo della canzone

E un giorno di dicembre arriverà l’estate

perché le cose fanno quello che gli pare

seguendo i punti esatti delle coordinate

sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare

e a far contenti tutti si diventa pazzi

le cose necessarie stanno in una mano

se deve stare lì come un ostacolo

allora è meglio non averlo un cuore

E sono qui che mi sbatto da quando ero bambino

prendo a pugni le mosche e disoriento il destino

e un bicchiere di vino e il classico panino

se te lo spiegano non capirai

Ma se lo senti lo sai

se lo senti lo sai

se lo senti lo sai

se lo senti lo sai

E il mondo mi ha deluso tante volte quante

le volte che probabilmente l’ho deluso io

nel cuore del conflitto con gli occhiali a specchio

è inutile nasconderlo, si sta da dio

e a terra le mie ali si fanno pesanti

e mi sembra impossibile volare ancora

e gli obiettivi sono sempre più distanti

tranne che in certi momenti

E sono qui che mi perdo per dare i nomi alle cose

a ritrovare una strada tra mille strade confuse

e un bicchiere di vino e il classico panino

se te lo spiegano non capirai

Ma se lo senti lo sai

se lo senti lo sai

se lo senti lo sai

Il nome della rosa, dove va la tua casa

una notte gloriosa di sabbia in mezzo ai denti

le spalle dei giganti, i momenti salienti

l’attimo prima delle cose importanti

e senza pentimenti, senza risentimenti

basta combattimenti, vivere

e un bicchiere di vino e il classico panino

se te lo spiegano non capirai

Ma se lo senti lo sai

se lo senti lo sai

se lo senti lo sai

se lo senti lo sai

Oh yeah

Mi ha fatto piacere vederti oh

tu come stai?

non facciamo passare degli anni ora

che uno va in giro, l’altro lavora

la scritta che scrissi sul muro di scuola è quasi sparita

m dentro di me non si è mai cancellata

viva la vita

mangiati tutto, anche le briciole

beviti il succo di tutte le favole

che dice che i mostri ci sono ma è solo metà della storia

i mostri si possono vincere è l’altra metà da imparare a memoria

Secondo gli algoritmi gli uomini sono in sette

ognuno programmato per una funzione

ma un sasso resta immobile ovunque lo metti

cosa che non succede con le persone

e a terra le tue ali si fanno pesanti

ma troverai la forza di volare ancora

e gli obiettivi sono sempre più distanti

tranne che in certi momenti

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG