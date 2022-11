E’ possibile fare un elenco delle fobie? Considerando che, al momento, ne esistono più di 500, è davvero difficile fare una lista esaustiva.

Al mondo esistono più di 500 fobie. Alcune di loro sono conosciute e piuttosto diffuse, mentre altre sono rare e anche parecchio strane. Fare un elenco dei terrori umani è quasi impossibile, visto che ogni giorno potrebbe spuntarne uno nuovo, ma si può comunque fare una lista approssimativa di quelle che sono le fobie più comuni e particolari.

Elenco fobie: tutti i nomi

Le fobie possono davvero rendere la vita un inferno. Per definizione, la fobia è la “paura angosciosa per lo più immotivata e quindi a carattere patologico“. In alcuni casi, le persone riescono a gestirla, mentre in altri no, mettendo in moto il cosiddetto evitamento. Tra tutte le fobie, alcune, come la claustrofobia, sono note, mentre altre sono sconosciute e considerate piuttosto strane. Di seguito, la lista delle fobie:

Ablutofobia: paura di bagnarsi o lavarsi;

Acarofobia: timore di avere prurito o degli insetti che causano prurito;

Acatartofobia: paura dello sporco e della polvere;

Acluofobia: panico di fronte all’oscurità;

Acousticofobia: paura dei rumori;

Acrofobia: ansia delle altezze, dei luoghi alti;

Aeroacrofobia: paura dei posti alti e aperti;

Aerofobia: terrore delle correnti d’aria, di inghiottire aria, di respirare aria contaminata, paura di volare;

Aeronausifobia: timore di vomitare a causa del mal d’aria;

Agorafobia: stato di inquietudine negli spazi aperti o dei luoghi affollati;

Agyrofobia: paura delle strade o di attraversare le strade;

Anemofobia o ancraofobia: panico in caso di vento, delle correnti d’aria;

Astrafobia: angosce degli agenti atmosferici (tuoni, lampi);

Ambulofobia: ansia di camminare;

Brontofobia: fobia dei temporali;

Ceraunofobia: paura dei tuoni;

Afefobia: preoccupazione e allarme in caso di contatto, di esser toccati;

Agliofobia: timore di provare dolore fisico;

Aicmofobia: orrore degli oggetti acuminati e taglienti;

Agrizoofobia: ansia degli animali selvatici;

Ailurofobia: paura dei gatti;

Alectorofobia: timore dei polli;

Aracnofobia: terrore dei ragni;

Elasmofobia: terrore degli squali;

Scolecifobia: paura dei vermi;

Zoofobia: paura degli animali;

Alliumfobia: avversione per l’aglio.

Amartofobia: timore di sbagliare o peccare;

Amatofobia: ansia della polvere;

Amaxofobia: timore di guidare un’automobile;

Amnesifobia: terrore di soffrire di amnesia;

Amycofobia: spavento dei graffi o di essere graffiato;

Anablefobia: angoscia nel guardare in alto;

Anchilofobia: paura dell’immobilità di un’articolazione;

Androfobia: avversione, antipatia per gli uomini;

Anginofobia: timore di soffocare con la deglutizione;

Antofobia: paura dei fiori;

Atelofobia: timore delle imperfezioni (fisiche, sul lavoro, per le idee, a scuola);

Astrofobia: senso di smarrimento guardando le stelle e pensando allo spazio;

Athazagorafobia: preoccupazione di essere dimenticati o ignorati, o di dimenticare;

Aurofobia: spaventarsi di fronte all’oro;

Automatonofobia: terrore di tutto ciò che riproduce sembianze umane (bambole, burattini);

Aviofobia: paura di volare (paura degli aerei);

Bacillofobia: ansia dei microbi;

Batracofobia: timore delle rane e degli anfibi;

Bibliofobia: senso di apprensione davanti ai libri;

Brodrimofobia: preoccuparsi degli odori del corpo;

Calliginefobia: ansie, antipatia, difficoltà a rapportarsi con donne belle;

Cainofobia: paura di fallire;

Catisofobia: paure di sedersi.

Ovviamente, i tipi di fobie non sono finiti qui. Sono davvero tantissime le cose di cui abbiamo o potremmo aver paura.

Fobie: i nomi sono tantissimi, è quasi impossibile classificarli

Quante fobie esistono? Attualmente sono più di 500 quelle riconosciute e inserite in una lista, ma è bene sottolineare che la maggior parte è estremamente rara. Di seguito, oltre a quelle elencate sopra, i nomi delle fobie più diffuse:

Cenosillicafobia: ansia nel vedere il fondo del bicchiere quando si beve, e sta per diventare vuoto;

Chaetofobia: terrore dei capelli;

Cimofobia: avversione per le onde del mare;

Cinofobia: paura dei cani;

Claustrofobia: angoscia per gli spazi chiusi, stretti, angusti;

Cleptofobia: preoccupazione di commettere un furto;

Climacofobia: senso di sgomento davanti alle scale a chiocciola o di cadere dalle scale;

Clinofobia: apprensione nell’andare a letto;

Cometofobia: inquietudine nel pensare alle comete;

Courlofobia: paura dei clown;

Cristallofobia: avversione per il vetro, o dei cristalli;

Criofobia: timore del gelo e del ghiaccio;

Cromatofobia: terrore dei colori;

Cyberfobia: panico dei computer o di lavorare al computer;

Decidofobia: spavento nel prendere decisioni;

Demofobia: paura della folla;

Dendrofobia: orrore degli alberi;

Dextrofobia: allarme per gli oggetti alla destra del corpo;

Edonofobia: ansia di provare piacere fisico;

Eisoptrofobia: terrore degli specchi;

Eleuterofobia: paura della libertà;

Emofobia: repulsione per il sangue;

Epistemofobia: timore della conoscenza;

Ergofobia: apprensione nel lavorare;

Eufobia: dubbio e sbigottimento nel sentire buone notizie;

Eurotofobia: paura dei genitali femminili;

Fagofobia: timori di mangiare o di essere mangiati;

Fobofobia: paura di aver paura;

Hippopotomonstrosesquipedaliofobia: sgomento per le parole lunghe;

Iatrofobia: terrore dei medici;

Idrofobia: avversione per l’acqua;

Italofobia: ansia di tutto ciò che riguarda l’Italia;

Katagelofobia: inquietudine del ridicolo,

Kenofobia: terrore del vuoto e degli spazi vuoti;

Leucofobia: agitazione per il colore bianco;

Lilapsofobia: sgomento verso i tornado e gli uragani;

Logofobia: timore di usare alcune o tante parole;

Mascafobia: agitazione di fronte alle maschere;

Megalofobia: ansia per le cose grandi;

Melanofobia: angoscia alla vista del colore nero;

Metrofobia: paura delle poesie;

Nefofobia: fobia delle nuvole;

Necrofobia: turbamento per i corpi morti;

Nictofobia: terrore dell’oscurità;

Nosocomefobia: timore degli ospedali;

Obesobofobia: ansia di ingrassare;

Ofidiofobia: repulsione per i serpenti;

Ommetafobia: panico per gli occhi;

Omofobia: avversione verso persone omosessuali;

Ornitofobia: terrore degli uccelli;

Pantofobia: paure generalizzate per tutto;

Pediofobia: angoscia per le bambole;

Pedofobia: timore dei bambini;

Pendofobia: senso di sgomento per gli orologi a pendolo;

Pirofobia: orrore del fuoco;

Rupofobia: paura per lo sporco e ciò che non è igienico;

Sciofobia: anise per le ombre;

Scotofobia: paura del buio;

Simmetrofobia: terrore delle cose simmetriche;

Talassofobia: soggezione del mare e timore di annegare;

Tanatofobia: paura della morte;

Tricofobia: timore dei capelli;

Triscaidecafobia: apprensione per il numero 13;

Uranofobia: senso di panico per il cielo;

Venustrafobia: inquietudine per le belle donne;

Verbofobia: ansia per le parole;

Verminofobia: terrore dei germi;

Xantofobia: paura del colore giallo;

Xenoglossofobia: senso di smarrimento per le lingue straniere;

Xenofobia: avversione per gli stranieri;

Xylofobia: angoscia per gli oggetti di legno o dei boschi;

Zeusofobia: timore degli dei.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG