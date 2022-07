Sognare di sposarsi: qual è il significato dei sogni che riguardano il proprio matrimonio, l’abito bianco e nostro marito.

A chiunque è capitato di sognare di sposarsi almeno una volta nella vita. Non si tratta di un sogno raro, ed è anzi un sogno piuttosto frequente, specialmente tra chi sogna il matrimonio anche ad occhi aperti! Ma qual è il significato dei sogni che riguardano le nozze? Non è facile rispondere. Un sogno matrimoniale può infatti avere più di un significato, e a volte anche piuttosto profondo.

D’altronde, il proprio matrimonio è un momento di passaggio simbolico e importantissimo. Rappresenta il cambiamento nelle vite di molte persone, e soprattutto per le donne ha un peso a volte decisivo sul proprio futuro. Se sei turbata per il tuo sogno, dovresti comunque chiedere supporto a un esperto. Proviamo però in questo articolo a darti un’idea di massima di cosa possa significare questo tuo momento onirico.

Sognare il proprio matrimonio: ecco cosa significa

Fermo restando che le interpretazioni dei sogni riguardanti le proprie nozze differiscono da scuola a scuola (Freud ricollegava tali sogni ai nostri desideri segreti, Jung al raggiungimento dell’armonia), in linea generale sognare di sposarsi vuol dire manifestare un bisogno di unione, un bisogno di un equilibrio interno. Dobbiamo iniziare ad accettarci con le nostre debolezze, per poter poi vivere al meglio anche con gli altri.

sposa

Sognare un matrimonio può però anche rappresentare l’inizio di una nuova fase della nostra vita, o il raggiungimento di un affare che da tempo desideravamo concludere. Può anche significare che stiamo vivendo una relazione positiva (non per forza con il nostro partner). Insomma, i significati per questi sogni sono molti e disparati. Ma proviamo a vedere qualche caso più nello specifico.

Sognare di sposarsi in abito bianco

Uno dei sogni più comuni prevede che la sposa vesta il tradizionale abito bianco. Se ti è capitato di farlo, puoi cominciare a esultare. Si tratta infatti di un segno positivo: vuol dire che si è felici, si ha fiducia nel proprio futuro e in quello della coppia, che si è arrivati a un grande equilibrio interiore e che si è consapevoli di aver fatto la scelta giusta, e non solo in amore.

Al contrario, se sogni di sposarti in abito nero, il significato è purtroppo negativo. Vuol dire che in questo momento stai vivendo disagio, a volte anche dolore. Qualcosa sta cambiando e si sta trasformando. Potrebbe essere un mutamento positivo, ma per il momento c’è una parte di te che non è felice.

Sognare di sposarsi con il proprio marito

Ti starai chiedendo a questo punto cosa vuol dire se ti capita di sognare di sposare nuovamente tuo marito. Per chi è già sposato si tratta in effetti di un sogno tutt’altro che raro. In questo caso, il significato può essere positivo: vuol dire che vuoi ricominciare, e che tra te e il tuo lui c’è un’intesa forte, profonda. Ma può anche significare, al contrario, che state attraversando un momento di crisi.

Cerca poi di mantenere le sensazioni. Se hai provato gioia e soddisfazione durante il sogno, può voler dire che c’è grande sinergia tra voi due, anche a livello sessuale. Se invece hai ricevuto una sensazione sgradevole dal sogno, può voler dire a maggior ragione che c’è qualcosa che non va tra voi due. E in quel caso è meglio accettare la realtà e indagare.

