Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Ultimo: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo aver lanciato il nuovo singolo intitolato Altrove, Ultimo è pronto per dare il via al suo tour 2024 negli stadi. Il cantautore romano si esibirà all’interno di alcuni degli impianti sportivi più importanti d’Italia. Vediamo tutte le date della tournée e la scaletta delle canzoni che porterà in scena.

Ultimo, le date del tour 2024

Ultimo è pronto per riempire gli stadi più importanti del Paese con il tour 2024 chiamato La favola continua. Dopo aver lanciato l’ultimo singolo Altrove, che nel videoclip lo vede insieme alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, il cantautore romano si concederà ai fan per qualche ora di pura musica. La data zero è fissata per il 2 giugno presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste, mentre la tappa conclusiva è prevista per il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova. Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Ultimo:

2 giugno – Stadio Nereo Rocco, Trieste

8 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

9 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

15 giugno – Stadio Olimpico Grande, Torino

16 giugno – Stadio Olimpico Grande, Torino

22 giugno – Stadio Olimpico, Roma

23 giugno – Stadio Olimpico, Roma

24 giugno – Stadio Olimpico, Roma

28 giugno – Stadio San Filippo-Franco Scoglio, Messina

6 luglio – Stadio Euganeo, Padova

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Ultimo porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi e alcuni degli ultimi brani, come Altrove. Ecco quale sarà la scaletta: