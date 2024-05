La pista da ballo del La febbre del sabato sera è stata messa all’asta: la vendita avverrà sia a Los Angeles che online.

La febbre del sabato sera, film cult con protagonista John Travolta nei panni di Tony Manero, continua a far sognare i fan. Forse è proprio per questo che la pista da ballo utilizzata nella pellicola datata 1977 è stata messa all’asta.

La febbre del sabato sera, all’asta la pista da ballo

Uscito nel lontano 1977, La febbre del sabato sera è un film iconico, che è impossibile non aver visto almeno una volta nella vita. Le movenze di Tony Manero, interpretato da John Travolta, sulle note delle canzoni di Bee Gees, The Trammps, KC and the Sunshine Band e Walter Murphy hanno contagiato milioni di persone in ogni angolo del globo. Non stupisce, quindi, che negli anni alcuni elementi caratteristici della pellicola siano stati messi in vendita.

Dopo l’abito de La febbre del sabato sera, ad andare all’asta è la pista da ballo. Già smontata, misura 5 metri per 7 ed è stata inserita all’interno della vendita Hollywood Legends, danger, disaster and disco. Organizzata da Julien’s Auctions and Turner Classic Movies, si svolgerà a Los Angeles dal 12 al 14 giugno, sia dal vivo che online. Oltre a parte della scenografia del film degli anni Settanta, verranno battuti altri oggetti iconici, come i costumi e i cimeli de Il grande Lebowski del 1998 o l’arca usata per I Predatori dell’arca perduta, primo capitolo della saga di Indiana Jones del 1981.

Quanto costa la pista da ballo de La febbre del sabato sera?

L’iconico abito bianco indossato da Tony Manero ne La febbre del sabato sera, di proprietà di un collezionista e accompagnato dalle lettere di autenticità della Paramount, è stato battuto all’asta a febbraio del 2023 per 260 mila dollari. La vendita della pista da ballo, secondo le stime, supererà la cifra del vestito: 300 mila dollari.