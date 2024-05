Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Achille Lauro, dalle tappe in programma alle canzoni che l’artista porterà in scena.

Poco dopo l’uscita del docu-film autobiografico “Ragazzi Madre – L’Iliade”, Achille Lauro ha di nuovo sorpreso i suoi fan annunciando il “Summer Fest – A Rave Before L’Iliade”. Come ha dichiarato il cantante, si tratterà di un tour all’insegna dell’inclusività in cui tutti, artisti, ravers, ma anche famiglie e bambini, saranno i benvenuti. Vediamo quali sono le tappe e la scaletta delle canzoni della tournée.

Achille Lauro: le date del tour

Di seguito, tutte le tappe del tour estivo di Achille Lauro:

30 maggio – Cortona (Arezzo) – Cortona Comics

29 giugno – Termoli (Campobasso), Arena del Mare

13 luglio – Brescia, Brescia Campo Marte

19 luglio – Mirano (Venezia), Mirano Summer Festival

23 luglio – Grado (Gorizia), Parco Delle Rose

26 luglio – Sordevolo (Biella), Anfiteatro Giovanni Paolo II

1 agosto – Gallipoli (Lecce), Parco Gondar

3 agosto – Iglesias (Sud Sardegna), IGLESIAS SUMMER WAVE – IGLESIAS SUMMER WAVE

9 agosto – Pagliare (Ascoli Piceno), Piazza Kennedy

12 agosto – Baia Domizia (Caserta), Arena Dei Pini

14 agosto – Cattolica (Rimini), Arena Della Regina

16 agosto – Castiglioncello (Livorno), Castello Pasquini

21 agosto – Rossano (Cosenza), Anfiteatro Maria De Rosis

23 agosto – Catania, Villa Bellini

24 agosto – Palermo, Teatro di Verdura

2 settembre – Vicenza, Piazza dei Signori

7 settembre – Trento, Trentino Music Arena

Sono inoltre previsti due eventi speciali il 4 ottobre al Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzetto dello Sport a Roma per festeggiare i 10 anni di “Ragazzi Madre”.

Achille Lauro

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Di seguito vi proponiamo la probabile scaletta di concerti del tour 2024 di Achille Lauro, che include sia alcuni brani dei suoi brani più iconici, sia brani meno noti: