Qual è il significato di 50 Special dei Lunapop? La canzone è un inno alla libertà di un’intera generazione.

Canzone che ha accompagnato i momenti più spensierati di un’intera generazione, 50 Special dei Lunapop continua ad essere uno dei brani più allegri del panorama musicale italiano. Vediamo qual è il testo e il significato del singolo che ha reso famosa la band capitanata da Cesare Cremonini.

50 Special dei Lunapop: il significato della canzone

Uscita il 27 maggio 199, 50 Special è la canzone che ha reso famosi i Lunapop. Anche se la band si è sciolta nel 2001, la canzone viene ancora oggi trasmessa dalle maggiori emittenti radiofoniche. Non solo, l’ex frontman Cesare Cremonini, che poi ha costruito una carriera da solista, continua a cantare il brano durante i suoi concerti in giro per l’Italia. Un singolo allegro, che non ha un grande significato, ma che ha accompagnato i momenti più spensierati di un’intera generazione.

“Dammi una Special,

l’estate che avanza,

dammi una Vespa e ti porto in vacanza!“.

Cremonini ha scritto 50 Special due mesi prima della maturità, dopo che sua madre, esasperata dal suo sogno di sfondare nel mondo della musica, gli “ruppe la chitarra sulla schiena“. Il brano, non a caso, è un inno alla libertà, alla voglia di non fare nulla tipica dell’estate, e al desiderio di possedere una Vespa che possa mettergli le “ali sotto ai piedi“.

“La scuola non va…

ma ho una Vespa

una donna non ho… ma ho una Vespa“.

Cesare, in occasione del 25esimo anniversario dell’uscita di 50 Special, ha parlato così sui social della canzone che ha reso famosi i Lunapop: “Ho sempre pensato che il segreto della canzone si nascondesse nelle prime quattro parole. Nell’assenza dell’articolo a introdurle. ‘Vespe truccate/anni sessanta’. Erano i versi di una nuova generazione che andava dritta al punto, in volo fin dalla prima battuta, come accendere la telecamera in una scena già in movimento, una porta che si apre sulla pista piena di una festa. Per questo il pubblico ai concerti non la canta, la grida, facendo rimbalzare in bocca quelle parole che hanno il profumo del rock’n’roll della fine degli anni 50“.

Ecco il video di 50 Special dei Lunapop:

50 Special dei Lunapop: il testo della canzone

Vespe truccate,

anni ’60,

girano in centro sfiorando i 90…

Continua per il testo integrale