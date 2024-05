La villa del film cult Mamma ho perso l’aereo è stata messa in vendita: ecco quanto bisogna sborsare per accaparrarsi la proprietà.

A distanza di oltre trent’anni dall’uscita di Mamma ho perso l’aereo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, la villa della famiglia McCallister è stata messa in vendita. La dimora, diventata meta di pellegrinaggio per i fan più accaniti, costa un occhio della testa.

Mamma ho perso l’aereo: in vendita la villa del film

Mamma ho perso l’aereo è uscito nel lontano 1990, eppure continua ad essere uno dei film più visti di sempre. Le avventure del piccolo Kevin, interpretato da un giovanissimo Macaulay Culkin, hanno appassionato intere generazioni e ancora oggi riuniscono davanti alla tv grandi e piccini. Location principale della pellicola è la villa a mattoncini, dimora della famiglia McCallister. Ed è proprio questa proprietà ad essere stata messa in vendita.

La casa di Mamma ho perso l’aereo è stata costruita nel 1921. Si trova a circa trenta chilometri a nord di Chicago, precisamente nel sobborgo di Winnetka, nella contea di Cook County, in Illinois. La villa, divisa in tre piani, occupa una superficie di 1000 mq. Vanta 5 camere da letto, 6 bagni, una sala cinema e un campo da basket. Nel 2018, i proprietari l’hanno sottoposta ad un restauro interno, ma la facciata esterna a mattoncini non è stata toccata.

Quanto costa la villa di Mamma ho perso l’aereo?

La villa di Mamma ho perso l’aereo è in vendita ad una cifra stellare, ma comunque inferiore a quella della dimora che ha fatto da location al secondo capitolo del film. La casa situata nel sobborgo di Winnetka, nella contea di Cook County, costa 5 milioni di euro. Mamma ho perso l’aereo 2, invece, è stato girato in una lussuosa proprietà dell’Upper West Side di Manhattan, precisamente al 51 West della 95th Street, tra Central Park West e Columbus Avenue. Questa abitazione è sul mercato al prezzo di 6 milioni di euro.