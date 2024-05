Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Biagio Antonacci: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena.

Per la gioia dei fan, Biagio Antonacci sta per dare il via al tour 2024. Il cantante girerà l’Italia in lungo e in largo, da Nord a Sud. Non a caso, la tournée ha un nome che spiega tutto: Funziona solo se stiamo insieme. Vediamo la scaletta delle canzoni che porterà in scena e tutte le tappe dei concerti.

Biagio Antonacci, le date del tour 2024

Si chiama Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme ed è il nuovo tour che vedrà Biagio Antonacci esibirsi in diverse città d’Italia. La tournée, prodotta e organizzata da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., farà tappa in alcuni dei luoghi più importanti e rappresentativi della cultura nostrana. Location emozionanti e suggestive, che splenderanno ancora di più grazie alla bellissima voce dell’artista.

La data zero è fissata per il 5 giugno nell’Area Verde di Capannori, in provincia di Lucca, mentre la tappa conclusiva è quella del 29 settembre presso l’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, Brescia. Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Biagio Antonacci:

5 giugno CAPANNORI (LU) Area Verde

9 giugno MACERATA Sferisterio

10 giugno MACERATA Sferisterio

13 giugno ROMA Terme di Caracalla

14 giugno ROMA Terme di Caracalla

28 giugno GENOVA Arena Del Porto Antico

29 giugno GENOVA Arena Del Porto Antico

12 luglio ROCCELLA JONICA Teatro Castello

13 luglio ROCCELLA JONICA Teatro Castello

18 luglio POMPEI Anfiteatro degli Scavi

19 luglio POMPEI Anfiteatro degli Scavi

20 luglio POMPEI Anfiteatro degli Scavi

26 luglio BARLETTA Fossato del Castello

27 luglio BARLETTA Fossato del Castello

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 e 29 settembre GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Di seguito la lista dei pezzi che verranno proposti in tournée:

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so più a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

In Acustico

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Le cose che hai amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris (tra le tue poesie)

Telenovela

Se io, se lei

Trentatré canzoni, a cui si aggiungeranno alcuni brani tratti dall’ultimo disco L’inizio.