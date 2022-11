Frasi sulla famiglia: gli aforismi e le citazioni importanti da dedicare ai nostri familiari, le persone più importanti delle nostre vite.

Il concetto di famiglia è un pilastro insostituibile e fondamentale nella nostra società e, di riflesso, nelle nostre vite. Un punto di riferimento, un appoggio, una casa. L’insieme delle persone che ci rendono ciò che siamo. L’importanza di chi ci ha cresciuto e degli uomini e le donne con cui siamo cresciuti è chiara e palese, e ci porta a sviluppare un legame che nemmeno il tempo può spezzare. Anche per questo motivo sono tantissimi gli autori che hanno voluto scrivere frasi sulla famiglia da dedicare a tutte le persone care, bellissime citazioni in grado di farci apprezzare ancora di più il valore di determinate persone, senza cui non potremmo essere ciò che siamo.

Le più belle frasi celebri sulla famiglia

Di frasi importanti sulla famiglia ne esistono davvero tante. Alcune si soffermano sul concetto di famiglia, che sia naturale o acquisita. Altre sono specificamente dedicate ad alcuni membri, come i genitori, i fratelli, le sorelle, o anche nonni, zii e cugini. Altre ancora descrivono il valore sociale dell’istituto della famiglia, mentre qualcuno preferisce indagare sulle famiglie che invece acquistiamo nel corso della nostra esistenza, come i nostri amici più cari.

Famiglia in vacanza

Insomma, parlare di famiglia è complesso perché lo stesso concetto di famiglia comprende di tutto e può avere molteplici sfaccettature. Proviamo però a capirne qualcosa in più attraverso alcune frasi da dedicare alla famiglia e alle persone che ci sono più care:

– Ho sempre pensato che non v’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia. (Fëdor Dostoevskij)

– Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo. (Lev Tolstoj)

– È felice quella famiglia che, senza possedere grandi ricchezze, non soffre la povertà. (Talete)

– Abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia le idee di cui viviamo così come la malattia di cui morremo. (Marcel Proust)

– Una famiglia è anche, forse soprattutto, fatta di voci che si intrecciano, è un linguaggio comprensibile solo a chi lo pratica, una rete di ricordi e di richiami. (Natalia Ginzburg)

– Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. (Richard Bach)

– Non c’è dubbio che sia intorno alla famiglia e alla casa che tutte le più grandi virtù, le virtù più dominanti degli esseri umani, siano create, rafforzate e mantenute. (Winston Churchill)

– La famiglia non deve solo consistere semplicemente in coloro con cui condividiamo il nostro sangue, ma anche in coloro a cui noi daremo in nostro. (Charles Dickens)

– Quando si trova un coniuge ucciso, la prima persona inquisita è l’altro coniuge: ciò dice molte cose su quel che la gente pensa della famiglia. (George Orwell)

– La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole. (Papa Francesco)

Frasi sulla famiglia brevi

Se le frasi che abbiamo citato non fanno al caso tuo e hai bisogno di qualcosa di più immediato e semplice, esistono fortunatamente anche altre citazioni che potrebbero, veri e propri aforismi sulla famiglia scritti e pensati da personalità importanti del mondo della letteratura e non solo. Ecco alcuni dei migliori:

– La famiglia è la patria del cuore. (Giuseppe Mazzini)

– Per una persona non violenta tutto il mondo è la sua famiglia. (Mahatma Gandhi)

– La famiglia non è una cosa importante. È tutto. (Michael J. Fox)

– La famiglia è la cosa più importante al mondo. (Diana Spencer)

– Un uomo non dovrebbe mai trascurare la sua famiglia per gli affari. (Walt Disney)

– La famiglia è il luogo in cui le menti entrano in contatto l’una con l’altra. (Buddha)

– La benedizione dei genitori vale più della loro eredità. (Proverbio africano)

– Una famiglia felice non è che un anticipo del paradiso. (George Bernard Shaw)

