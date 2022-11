La parola excelsior è un prestito linguistico dall’espressione latina “excelsior” ed è diventata molto famosa grazie a Stan Lee.

I fan della Marvel e gli appassionati di fumetti conosceranno di certo il termine excelsior. Questa parola è infatti stata il motto di Stan Lee ed è rimasta nella storia di questo mondo anche dopo la sua morte. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere sul suo famosissimo motto.

Origini : è un prestito linguistico dalla locuzione latina “excelsior”, forma aggettivale di “excellere” da cui in italiano “eccellere” e in inglese “excel”.

: è un prestito linguistico dalla locuzione latina “excelsior”, forma aggettivale di “excellere” da cui in italiano “eccellere” e in inglese “excel”. Quando si usa : significa “più alto” o “superiore”, ma Stan Lee ha svelato di usare la parola nel senso di “verso e oltre una gloria più grande”.

: significa “più alto” o “superiore”, ma Stan Lee ha svelato di usare la parola nel senso di “verso e oltre una gloria più grande”. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di excelsior

ragazza legge fumetto

L’espressione excelsior è diventata famosa grazie a Stan Lee, padre dei supereroi della Marvel, ha reso nota in tutto il mondo. L’uomo la utilizzava per intendere “verso e oltre una gloria più grande”, ma la sua origine è parecchio più antica.

La sua prima comparsa risale infatti al 1778, quando lo stato di New York usò la parola come motto includendola persino nell’effige della bandiera. A quel tempo l’espressione si traduceva come “sempre più in alto” perché qualcuno l’aveva scambiata come avverbio. Questo stemma ispirò poi il poeta Henry Wadsworth Longfellow a comporre l’opera Excelsior nel 1841. Successivamente anche altri artisti scrissero poesie dallo stesso titolo.

Da quel momento in poi, le occorrenze di questo temine hanno iniziato ad essere numerose. A rendere famoso questo termine al giorno d’oggi, però, ci ha pensato proprio Stan Lee che, secondo alcuni, si ispirò proprio alla poesia di Longfellow. Il padre della Marvel prese in prestito la parola per la sua rubrica mensile.

Esempi d’uso

Ecco allora quali sono alcuni esempi d’uso in casi pratici per scoprire nel dettaglio qual è il significato della parola:

“Stan Lee per me è un mito visto, quindi sono contento che non useranno più il suo motto alla Marvel”.

“Non avevo mai sentito il motto “excelsior”, ma sono sicura che tu lo conoscessi già”.

“Lo sai che la parola excelsior è diventata famosa grazie a Stan Lee? Per un appassionato di fumetti come te non sarà di certo una novità”.

