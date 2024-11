“Al mio segnale, scatenate l’inferno”: frasi dal film Il Gladiatore

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche tratte dal film Il Gladiatore, con protagonista Russell Crowe.

Anche se sono trascorsi più di vent’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, Il Gladiatore resta uno dei film più visti di sempre. I premi ricevuti e gli incassi dimostrano l’immensa bravura del regista e degli attori. Vi presentiamo una raccolta delle frasi più iconiche tratte dalla pellicola.

Frasi iconiche tratte dal film Il Gladiatore

Uscito nel 2000, Il Gladiatore di Ridley Scott è una delle pellicole più affascinanti di genere storico mai prodotte. Con protagonisti attori del calibro di Russell Crowe e Joaquin Phoenix, il film ha incassato 11,9 milioni di euro, conquistando 5 Premi Oscar e 2 Golden Globe, nonché la premiazione agli AFI Awards. Al centro del racconto c’è il generale Massimo Decimo Meridio che, condannato a morte da Commodo, diventa il gladiatore più famoso di tutta Roma.

Negli anni, diverse frasi pronunciate dai protagonisti de Il Gladiatore sono diventate iconiche. Di seguito, vi presentiamo una raccolta delle citazioni più famose:

Al mio segnale, scatenate l’inferno. (Massimo Decimo Meridio)

Le tue mancanze come figlio… sono il mio fallimento come padre. (Marco Aurelio)

Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell’esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell’unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa… e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell’altra. (Massimo Decimo Meridio)

Io sono Proximo e per i pochi giorni che seguiranno, gli ultimi della vostra miserabile vita, io vi starò più vicino di quella puttana che vi ha messo al mondo urlando! Non ho pagato per godere della vostra compagnia, ho pagato per trarre profitto dalla vostra morte. E come vostra madre era con voi al principio, io sarò con voi alla fine. E quando voi morirete, perché voi morirete, il vostro trapasso avverrà con questo suono… clap… clap… clap… Gladiatori, io vi saluto! (Proximo)

Siamo poi così diversi tu e io? Anche tu togli la vita quando devi come faccio io. Ho solo un’altra vita da prendere poi avrò finito. (Commodo)

Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità! (Massimo Decimo Meridio)

Molte cose cambiano nel tempo, molte cose, ma non tutte le cose. (Lucilla)

La morte ci sorride. All’uomo non resta altro che sorridergli di rimando. (Massimo Decimo Meridio)

Ricordi cosa disse nostro padre una volta? Un sogno. Un sogno spaventoso: la vita. (Commodo)

Era un sogno, poteva solo essere sussurrato, perché qualunque cosa più forte di un sussurro l’avrebbe fatto svanire. (Massimo Decimo Meridio)

Proximo: Conquista la folla, e conquisterai la libertà. / Massimo: Conquisterò la folla, le darò qualcosa che non ha mai visto prima!

Noi mortali non siamo che ombre e polvere. Ombre e polvere, Massimo! (Proximo)

Piangi con me fratello! Il nostro grande padre è morto! (Lucilla)

Ecco il trailer de Il Gladiatore:

Frasi dal film Il Gladiatore

Pur contenendo alcuni falsi storici, Il Gladiatore descrive alla perfezione la vita della Roma del II° secolo. Tra congiure e lotte di potere, c’è spazio anche per i combattimenti nelle arene, visti dai potenti come passatempo e fonte di guadagno, ma vissute dagli schiavi come un obbligo a cui era impossibile sottrarsi. Di seguito, un’altra selezione di frasi iconiche tratte dal film: