Significato del nome Sara: origini, caratteristiche e onomastico

Sara è un nome di origine ebraica che significa “signora, principessa”: scopriamo le sue origini e il suo significato!

Sara è un nome che ha attraversato secoli di storia mantenendo inalterato il suo fascino e riuscendo a diffondersi in numerosi Paesi del mondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Significato: signora, principessa

signora, principessa Origine: ebraica

ebraica Onomastico: 20 aprile, 27 dicembre, 19 agosto, 24 maggio

20 aprile, 27 dicembre, 19 agosto, 24 maggio Varianti: Sarah, Sara (francese e tedesco), Saara, Sari (finlandese), Kala (hawaiiano), Sarah (inglese), Capa (russo), Suri (yddish), Sarah (ebraico)

Il significato e le origini del nome Sara

Sara è un nome di origine ebraica il cui significato è “signora o principessa“. Si tratta di un nome che affonda le sue radici nella Bibbia: si chiamavano così la moglie di Abramo e madre di Isacco e la moglie di Tobia. In realtà, però, la moglie di Abramo si chiama in origine “Saray”, che in ebraico significa “litigiosa“: il nome le venne poi mutato da Dio per eliminare l’accezione negativa.

Secondo un’altra interpretazione, Sara potrebbe anche derivare dall’assiro, riuscendo poi a diffondersi nella cultura greca e latina con la variante Sára. Sembra quindi probabile che questo nome non abbaia solo una derivazione ebraica, considerando il fatto che si è diffuso anche in India, con la versione Sarra o Saira, e in Iran.

Onomastico e diffusione del nome Sara

Per le Sara ci sono diverse occasioni durante l’anno per festeggiare l’onomastico. La data più importante è il 20 aprile, giorno in cui si commemora Santa Sara, martire ad Antiochia. Può però essere celebrato anche il 27 dicembre in onore di Beata Sára Salkaházi vergine e martire a Budapest, il 19 agosto per Sara moglie di Abramo (data festeggiata solo dalla Chiesa Copta) ed infine il 24 maggio per Santa Sara la Nera, protettrice degli zingari.

Sara è uno dei nomi più diffusi ed apprezzati sia in Italia che all’estero. La sua semplicità, unita a una sonorità gradevole, lo ha reso una scelta prediletta per le nuove generazioni. Secondo le indagini Istat, nel 2004 è stato il quarto nome più scelto dai neogenitori italiani per le bambine e nel 2006 ha addirittura raggiunto la seconda posizione.

Caratteristiche e curiosità sul nome Sara

Questo nome porta con sé connotazioni di estroversione, gioia di vivere e una certa predilezione per la cura dell’estetica personale. Indipendenti e socievoli, le Sara amano circondarsi di persone, dimostrando allo stesso tempo forte assertività e capacità di farsi valere nelle discussioni. Queste qualità, unite a un vibrante spirito impulsivo, delineano un profilo di individui capaci di affrontare la vita a testa alta, con entusiasmo e passione.

Il colore associato a questo nome così femminile è il rosa, simbolo di eleganza e dolcezza, mentre la pietra portafortuna non poteva che essere il rubino, noto storicamente come il re delle pietre preziose. Infine, il numero associato al nome Sara è il 3, numero che evoca la perfezione della trinità.

Personaggi famosi con il nome Sara

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Sara: