Frasi di congratulazioni: le migliori frasi per fare i propri complimenti a un parente, un amico e un collega per un suo traguardo personale.

Congratulazioni! Quante volte avremo fatto i nostri complimenti a un parente stretto, a un amico o anche a un semplice collega per un traguardo, professionale o personale, raggiunto dopo tanti sacrifici. Fare le proprie congratulazioni o scrivere un messaggio per fare i propri complimenti può però a volte non essere tanto semplice. Soprattutto se si vuole essere almeno un minimo originali. Se hai bisogno di qualche spunto, prova a leggere una di queste frasi di congratulazioni, tra le più belle e adatte a ogni tipo di evento.

Frasi di congratulazioni per lavoro e carriera

Nella maggior parte delle nostre vite i motivi per cui ci complimentiamo con una persona sono essenzialmente due: traguardi personali o professionali. Più volte infatti gli step di carriera di nostri amici e colleghi vengono celebrati con una festa, e questo porta a dover pensare almeno a una frase da scrivere su un biglietto. Ma altre volte anche solo scriviere un messaggino da inviare dopo aver ricevuto una bella notizia può metterci in difficoltà.

Frasi congratulazioni per lavoro e carriera

Se per i messaggi di auguri di alcuni traguardi personali, come il matrimonio o una cresima, si utilizzano spunti di altro tipo, le congratulazioni per lavoro generalmente non vengono ispirate da sentimenti religiosi o da una voglia di scherzare, e quindi a volte sono un po’ troppo banali. Per questo motivo può essere utile farsi ispirare da qualche frase di complimenti rintracciabile sul web:

– Rendere possibile l’impossibile è nel tuo stile, ami affrontare le sfide e ti meriti questo risultato. Mi congratulo con te per il tuo successo.

– Sei la prova che le cose buone arrivano a coloro che sono disposti a sacrificarsi per raggiungere un obiettivo utile. Le parole non possono esprimere quanto sono orgoglioso di te! Congratulazioni.

– Contro tutto e tutti hai lottato con tutte le tue forze e hai superato mille ostacoli. Congratulazioni per la tua brillante vittoria, sei un grande.

– Ora che hai ottenuto una promozione sul lavoro, non dimenticare di passare più tempo con la moglie, altrimenti a casa ti prenderai… una bocciatura! Congratulazioni.

– Il segreto del successo è pensare al lavoro come un’opportunità da esplorare piuttosto che qualcosa di noioso. Auguri per il tuo strameritato successo.

Frasi di congratulazioni per la carriera: le alternative

Frasi alternative di congratulazioni per lavoro e carriera

Quelli sopra riportati sono solo alcuni degli esempi di frasi che possono essere utilizzate per fare i propri complimenti per un traguardo raggiunto nello studio, nel lavoro o anche nello sport e in altre attività ‘agonistiche’. Se ne stai cercando alcune di ancora più originali, puoi provare con queste:

– Questo giorno è anche una lezione di vita. Ricordati sempre che si è più coraggiosi di quello che si crede, più forti di quanto sembra e più intelligenti di quanto si pensa. Congratulazioni a tanti per il tuo futuro!

– L’uomo che muove una montagna inizia spostando piccole pietre. (Confucio)

– Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

– Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo pianificare, ma anche credere. (Anatole France)

– Congratulazioni! Ti auguro di continuare ad avanzare in direzione dei tuoi sogni per vivere la vita che hai sempre immaginato!