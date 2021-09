Il 16 settembre 2021 sul tetto dell’Ospedale San Raffaele e su Facebook si terrà un concerto benefico per la ricerca sull’Endometriosi.

Una patologia che colpisce circa il 15% delle donne in età fertile e che il 90% delle persone non conosce: l’Endometriosi è una malattia cronica complessa in grado di compromettere la vita intima e sociale delle donne arrivando a causare anche infertilità. Nonostante la sua diffusione e le problematiche ad essa connesse, la malattia è ancora poco conosciuta e per questo il 16 settembre 2021 alle ore 17, all’Ospedale San Raffaele è stato organizzato un concerto benefico per la ricerca contro questa malattia.

Il concerto benefico al San Raffaele

L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e l’Associazione italiana dolore pelvico ed entrometriosi – con il supporto di Gedeon Richter Italia – ha organizzato un concerto di Flavio Sax e la WindRose Orchestra a supporto della ricerca contro l’Endometriosi.

La manifestazione intitolata Musica sui tetti – la cui testimonial è Roberta Rei – sarà fruibile dai pazienti e il personale dell’ospedale e anche attraverso una diretta su Facebook. Per donare invece è possibile utilizzare la piattaforma GoFundMe cercando il progetto “Sostieni le donne contro l’endometriosi”.

La raccolta fondi legata al concerto serve a sostenere Genome-Wide, progetto di ricerca dedicato allo studio della componente genetica nell’endometriosi. “Con questo studio intendiamo ricercare e identificare le varianti genetiche che predispongono alla malattia. L’endometriosi è caratterizzata da una forte interazione tra genetica e ambiente. La quota di ereditabilità, vale a dire la quota di variabilità che è dovuta ad effetti genetici, risulta essere pari al 51%. Utilizzando le attuali tecniche che valutano le varianti dell’intero genoma, sono già state identificate alcune regioni del DNA potenzialmente coinvolte nello sviluppo della malattia”, ha dichiarato a IoDonna Massimo Candiani, direttore dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Raffaele.

Cos’è l’Endometriosi

Oggi sono moltissime le donne che soffrono di Endometriosi, ma sono ancora di più quelle che non conoscono gli effetti della malattia. Spesso si tratta di una patologia cronica complessa che implica la presenza anomala dell’endometrio nella parte esterna dell’utero. Può causare dolore cronico e infertilità, compromettere la vita sociale e la qualità della vita. Trattandosi di una patologia ancora poco conosciuta, spesso la sua diagnosi giunge quando la malattia è in stato ormai troppo avanzato per poter intervenire.