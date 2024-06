Vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dalle più belle canzoni di Ornella Vanoni: da Domani è un altro giorno a Io ti darò di più.

Sulla cresta dell’onda da più di sessant’anni, Ornella Vanoni ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana. Non solo, è stata anche una grande attrice e ancora oggi è un personaggio televisivo molto apprezzato. Vi proponiamo una selezione di frasi tratte dalle sue canzoni più belle.

Frasi tratte dalle canzoni di Ornella Vanoni

Classe 1934, Ornella Vanoni vanta un curriculum da attrice, cantante e personaggio televisivo. Nel corso della sua lunga carriera, ha partecipato a ben otto edizioni del Festival di Sanremo e ha pubblicato più di 53 album. Con oltre 55 milioni di dischi venduti, l’artista ha regalato ai fan canzoni che hanno contribuito a scrivere la storia della musica italiana: da L’appuntamento a Senza fine, passando per Tristezza per favore va via, Insieme a te e La musica è finita. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi tratte dai brani della Vanoni:

Bisogna imparare ad amarsi in questa vita, bisogna imparare a lasciarsi quando è finita e vivere ogni istante fino all’ultima emozione. (Imparare ad amarsi)

Vivi sempre con passione, rispetta le persone e l’amore per te stessa, difendilo, non farlo maltrattare. Tu rischia ma rimani uguale. (Buona vita)

I tuoi occhi, no la tua bocca, no, io non me li posso inventare. La presenza, no, la tua assenza, no, io non me la posso inventare. (Io come farò)

Tristezza, per favore vai via, nn aver la mania di abitare con me. (Tristezza per favore va via)

L’attrazione col tempo può svanire sai? Ma resti l’unico amore che non muore mai. (Per l’eternità)

Chi non sa più innamorarsi ha qualcosa che non va. E fumare e ubriacarsi certo non gli servirà a innamorarsi… a innamorarsi. (Innamorarsi)

Siedi accanto a me, sfilano i ricordi; sono nodi tra i capelli che non scioglieremo più. (Qualcosa di te)

Certo le mie mani, ti vorranno ancora ma ci sarà chi me le tiene. (Una ragione di più)

Non ti accorgi che questo abito da sera mi va stretto ormai; inutile slacciarlo sai, io sola forse riuscirei, senza di te. (Per l’eternità)

È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. (Domani è un altro giorno)

Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. (La voglia, la pazzia)

Io sono tutto l’amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. (Un sorriso dentro al pianto)

Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. (Senza fine)

Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme a te. (La musica è finita)

E anche se tu mi amerai come non hai amato mai, io ti darò di più, di più, molto di più. (Io ti darò di più)

Il cuore e il sesso giocano così, eternamente innamorati e il giorno dopo sconosciuti. (Insieme a te)

Le più belle citazioni dei brani di Ornella Vanoni

Considerata la cantante più longeva d’Italia, Ornella Vanoni è anche un personaggio televisivo molto apprezzato. Senza peli sulla lingua, dice tutto quello che pensa, nel bene e nel male. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni più belle: