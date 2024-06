Qual è il significato di “Melodrama”, la canzone di Angelina Mango che ha conquistato tutte le classifiche?

Il 24 maggio 2024 Angelina Mango ha rilasciato un singolo omonimo intitolato proprio “Melodrama”. In brevissimo tempo il pezzo ha scalato le principali classifiche musicali ed è diventato virale sui social: vediamo qual è il suo significato.

“Melodrama” di Angelina Mango: il significato della canzone

Come moltissimi brani di Angelina Mango, anche “Melodrama” è un pezzo eclettico che si compone di un mix di generi musicali che vanno dall’elettronica al reggaeton. Scritto in collaborazione con Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin, il nuovo singolo della vincitrice di Sanremo 2024 è una perfetta hit estiva che però cela anche un significato profondo.

Nel testo, infatti, Angelina descrive una forte voglia di evasione “dai boschi di Lagonegro”, ovvero dai luoghi dell’infanzia, “a caccia di adrenalina“. Come nella “Noia”, anche in “Melodrama“ la cantante esprime la necessità di una vita gitana, fuori dagli schemi, che non la faccia mai stare ferma e che la porti ad esplorare emozioni sempre nuove.

Però, in questo caos che sembra essere la vita di Angelina Mango, un incontro fortunato l’ha convinta a rimanere in Italia e a non “scappare via”, magari in Olanda come recita nel brano. “Menomale che ormai non ci vivo più senza di te“: queste parole così romantiche potrebbero essere dedicate al fidanzato della cantante, Antonio Cirigliano con cui ha una relazione stabile da 2 anni e mezzo. Recentemente i due sono anche andati a convivere a Milano.

Ecco il videoclip ufficiale di “Melodrama”:

“Melodrama”: il testo della canzone

Sento ancora un nodo in gola

la mia terra non mi molla

forse dovrei tornare a scuola

aggiustare la voce rotta

