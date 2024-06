Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 dei Negramaro: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena in tutta Italia.

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Ricominciamo tutto, i Negramaro si concederanno ai fan con un tour 2024 negli stadi. La tournée toccherà alcuni degli impianti sportivi più grandi del Paese: ecco le date e i brani che porteranno in scaletta.

Negramaro, le date del tour 2024

Per la gioia dei fan, i Negroamaro sono pronti per trascorrere qualche ora di pura musica all’interno di alcuni degli stadi più importanti d’Italia. Il tour 2024 vede la band pugliese capitanata da Giuliano Sangiorgi attraversare il Paese da Nord a Sud ed esibirsi con alcuni dei suoi più grandi successi, compresa la canzone portata in gara al 74esimo Festival di Sanremo. La data zero è fissata per sabato 15 giugno presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, mentre la tappa finale è in programma per sabato 06 luglio allo Stadio San Nicola di Bari. Di seguito, tutte le date del tour 2024 dei Negramaro:

sabato 15 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

martedì 18 giugno – Bluenergy Stadium Stadio Friuli, Udine

sabato 22 giugno – Stadio San Siro, Milano

mercoledì 03 luglio – Stadio Franco Scoglio, Messina

sabato 06 luglio – Stadio San Nicola, Bari.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

I Negramaro porteranno in scena nei concerti del tour 2024 i loro più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: