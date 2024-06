Qual è il significato di Storie brevi di Tananai e Annalisa? La canzone vede i due artisti duettare insieme per la prima volta.

Tananai e Annalisa hanno lanciato un singolo che è destinato ad avere un enorme successo. Si intitola Storie Brevi e li vede duettare per la prima volta, dopo l’esibizione di coppia all’Arena di Verona con il brano Tango. Vediamo il testo e il significato della canzone.

Storie brevi di Tananai e Annalisa: il significato della canzone

Uscita mercoledì 5 giugno 2024, Storie Brevi è la canzone che vede Tananai duettare per la prima volta con Annalisa. Scritto dagli stessi artisti insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, il brano racconta di relazioni fugaci, che provocano un mix di sentimenti. La prima strofa parla affonda le radici nell’agosto del 1996, per cui la prima emozione che si avverte e che fa da sfondo all’intero singolo è la nostalgia.

“Mi fai mancare l’aria

Quando mi rispondi

Mi fai saltare in aria“.

La protagonista di Storie brevi ha finalmente incontrato una persona che la capisce, una rarità in un mondo in cui “tanti hanno il cuore di plastica“.

“Io e te, quattro mura, una persiana chiusa

Chi ci ammazza?

Qualche dipendenza che ci manca, assaggia“.

Mentre gli altri se ne vanno al mare e si concedono “storie brevi“, i due piccioncini della canzone di Tananai e Annalisa si sentono come “gatti neri” e, pur volando “piano piano“, si godono la loro relazione che sembra isolata dal resto del mondo. Il brano contiene una riflessione sulle love story di oggi, sempre più veloci e poco proiettate verso il futuro.

Ecco il video di Storie brevi di Tananai e Annalisa:

Storie brevi di Tananai e Annalisa: il testo della canzone

Sembra l’agosto del ’96

Questa mattina tutti sanno che love is in the air

E tu sei un po’ finto borghese, ma comunque ci capiamo…

Continua per il testo integrale