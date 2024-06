Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Loredana Bertè: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena.

Dopo il successo di Pazza, canzone portata in gara al 74esimo Festival di Sanremo, Loredana Berté gira l’Italia in lungo e in largo per trascorrere serate in compagnia dei fan, ovviamente con i suoi successi più grandi. Ecco la scaletta dei suoi concerti.

Loredana Bertè, le date del tour 2024

Nel 2024, Loredana Bertè festeggia cinquant’anni di carriera. Quale occasione migliore per dare il via ad una tournée esplosiva? Si chiama Ribelle – Summer Tour 2024 ed è un omaggio al suo ultimo disco, una una raccolta in 3 cd con ben 57 brani. La data zero è fissata per il 3 luglio, presso il Teatro del Popolo di Colle Vall D’Elsa, in provincia di Siena. La tappa finale, invece, è prevista per il 21 settembre al Palaterni di Terni.

Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Loredana Bertè:

03 luglio – Colle Val D’Elsa (SI) – Teatro del Popolo, ore 21.30

7 luglio – Cremona – Centro Commerciale Cremona Due, ore 21.30

10 luglio – Romito Magra (SP) – Basko Arena, ore 21.00

15 luglio – Sordevolo (BI) – Anfiteatro Giovanni Paolo II, ore 21.30

19 luglio – Bergamo – Fiera di Bergamo, ore 21.30

22 luglio – Mirano (VE) – Mirano Summer Festival, ore 21.30

25 luglio – Cervia – Piazza Garibaldi, ore 21.00

29 luglio – Roma – Auditorium Parco della Musica, Cavea, ore 21.30

07 agosto – Torre del Lago – Gran Teatro Puccini, ore 21.30

13 agosto – Baia Domizia – Arena Dei Pini, ore 22.00

18 agosto – Lecce – Festival in Rosa, ore 21.00

22 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival, 21.30

27 agosto – Trani – Rush Summer Fest 2024, ore 21.00

31 agosto – Mantova – Palazzo TE, 21.00

07 settembre – Capri – Certosa di San Giacomo, ore 22.00

21 settembre – Terni – Palaterni, ore 21.30

La scaletta delle canzoni del tour Ribelle

Il tour 2024 vedrà Loredana Bertè girare tutta Italia, portando in scena il suo inno alla libertà. E’ proprio questo che vuole gridare al mondo l’artista con la sua tournée Ribelle. La scaletta delle canzoni, non a caso, è composta dai suoi più grandi successi. Di seguito, la lista di alcuni dei brani più famosi e amati di sempre:

Dark lady

Amici non ne ho

Il mare d’inverno

Non ti dico no

Persa nel supermercato

Cosa ti aspetti da me

Movie

Lacrime in limousine

Luna

Aida Cooper: I still haven’t found what I’m looking for

Ragazzo mio

Ho smesso di tacere

Per i tuoi occhi

Pazza

Dedicato

Non sono una signora

Sei bellissima Bis

Figlia di…

Ninna nanna / E la luna bussò

In alto mare

Ma il cielo è sempre più blu

Ventuno canzoni, che Loredana porterà in scena con la grinta che da sempre la contraddistingue.