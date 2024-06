Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Tony Effe: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena.

Tony Effe si sta preparando al suo primo grande tour da solista, l’Icon 2024. L’artista, che ha chiamato la tournée con il nome del suo ultimo album, girerà tutta Italia, toccando alcune delle città più importanti del Paese. Vediamo la scaletta dei concerti e le date.

Tony Effe, le date del tour 2024

Dopo il lancio del disco Icon, uscito nel marzo 2024, Tony Effe dà il via al suo tour 2024. Si tratta della sua prima tournée da solista, motivo per cui i fan non vedono l’ora di ascoltare la scaletta delle canzoni con cui si esibirà nei concerti. La data zero è fissata per il 7 giugno al Wake Up Festival di Mondovì, in provincia di Cuneo. La tappa finale, invece, è prevista per il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Di seguito, tutte le date del tour 2024 di Tony Effe:

07 Giugno 2024 – Wake Up Festival, Mondovì (CN)

16 Giugno 2024 – Nameless Festival, Annone di Brianza (LC)

23 Giugno 2024 – Summer Vibez Festival, Ferrara

13 Luglio 2024 – Wonderlast Festival, Gubbio (PG)

07 Agosto 2024 – Live Arena, Agrigento

09 Agosto 2024 – Space, Riccione (RN)

10 Agosto 2024 – Sabbie Mobili, Petacciato (CB)

14 Agosto 2024 – Red Valley Festival, Olbia (SS)

05 Settembre 2024 – Terrasound, Pescara

05 Ottobre 2024 – Palazzo dello Sport, Roma

12 Ottobre 2024 – Unipol Forum, Milano

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Tony Effe porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi, aggiungendo ovviamente alcuni brani tratti dall’ultimo disco intitolato Icon. Ecco quale sarà la scaletta: