Francesco De Gregori e Checco Zalone si esibiranno in due imperdibili concerti a Roma: ecco le date e la scaletta.

Due eventi imperdibili, quelli che vede come protagonisti assoluti Francesco De Gregori e Checco Zalone. Il cantautore presterà la sua voce, mentre l’attore lo accompagnerà al pianoforte. Vediamo le date e la scaletta delle canzoni che porteranno in scena in una location a dir poco magica.

Francesco De Gregori e Checco Zalone: le date dei concerti 2024

Il 12 aprile 2024 è uscito Pastiche, l’album di Francesco De Gregori che vede la collaborazione al pianoforte di Checco Zalone. L’attore, per la prima volta nella sua carriera, ha messo da parte la recitazione per dedicare anima e corpo ad un progetto musicale che a breve lo vedrà impegnato anche in due concerti.

De Gregori e Zalone allieteranno i fan più fortunati nelle serate di mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno. La location presso cui si terranno i concerti è a dir poco magica: le Terme di Caracalla, a Roma. Il cantautore e l’attore non hanno in programma un vero e proprio tour, per cui questi due appuntamenti si prospettano unici e imperdibili. “Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura”, ha dichiarato Francesco.

I biglietti per assistere al concerto hanno un prezzo che varia in base al posto che si sceglie. Si va da un minimo di 49 euro ad un massimo di 85, a cui bisogna aggiungere il costo di prevendita pari a 5,70 euro.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Nei concerti del 5 e del 9 giugno 2024, Francesco De Gregori e Checco Zalone si esibiranno con le canzoni dell’album Pastiche. Alcuni brani sono cover di altri autori, mentre altri portano le firme del cantante e/o dell’attore. Ecco quale sarà la scaletta: