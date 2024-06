La maturità 2024 si avvicina: ecco quali sono le probabili tracce che metteranno a dura prova gli studenti italiani.

Manca davvero poco alla maturità 2024 e, come vuole la tradizione, il toto tracce è partito. La prima prova, ossia quella d’italiano, sia amata che odiata dagli studenti, è fissata per mercoledì 19 giugno. Vediamo quali sono gli argomenti che potrebbero impegnare più di 500 mila ragazzi.

Maturità 2024: le probabili tracce della prima prova

Mercoledì 19 giugno 2024 inizia in tutta Italia la maturità. Quella che Antonello Venditti descrive come “notte di lacrime e preghiere” si avvicina e, come vuole la tradizione, il toto tracce ha preso il via. La prima prova è uguale per tutti i corsi di studi ed è incentrata sulla composizione in lingua italiana. Gli argomenti sono diversi e l’ultima parola spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le tracce saranno sette e tra gli autori più quotati troviamo: Italo Svevo, Luigi Pirandello, Gabriele D’Annunzio e Giuseppe Ungaretti. Per quanto riguarda le ricorrenze, i pronostici parlano di Robert Oppenheimer e la questione della bomba atomica e del centenario del delitto di Giacomo Matteotti. Sono quotati anche la Prima Guerra Mondiale e la Nato.

Sul versante attualità la traccia del conflitto a Gaza sembra abbastanza scontata. Allo stesso modo, però, gli studenti potrebbero anche trovare l’intelligenza artificiale e la violenza contro le donne. Queste sono le probabili tracce della Maturità 2024 saltate fuori da un sondaggio condotto da Skuola.net.

Maturità 2024: i pronostici di ChatGpt

Secondo ChatGpt le tracce della maturità 2024 potrebbero essere diverse rispetto a quelle ipotizzate da Skuola.net. Di seguito, le previsioni: