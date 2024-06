Villa Matilda, la bellissima dimora sul Lago di Como acquistata da Chiara Ferragni e Fedez, è in vendita: la cifra richiesta è folle.

A distanza di qualche mese dall’acquisto, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di mettere in vendita Villa Matilda, la meravigliosa dimora sul Lago di Como. I due ex coniugi, che almeno per il momento non torneranno insieme, chiedono una cifra folle: vediamo quanto bisogna sborsare per diventare proprietari della residenza.

Villa Matilda sul Lago di Como è in vendita

Villa Matilda è situata sul Lago di Como, precisamente nel comune di Pognana Lario. Chiara Ferragni e Fedez l’hanno acquistata nel mese di gennaio 2023, a coronamento del loro grande amore. Di certo, non avrebbero mai immaginato che, a distanza di neanche un anno, si sarebbero trovati a vivere una crisi senza possibilità di ritorno. E’ proprio a causa della separazione, che i due hanno deciso di mettere in vendita la meravigliosa dimora.

La casa, che si chiama come il primo cane dell’imprenditrice scomparso a luglio 2023, non è stata mai abitata dai Ferragnez. Eppure, è arredata fin nei minimi particolari, con lo stesso stile del super attico situato in zona CityLife a Milano. C’è perfino una cameretta con un letto a castello che era stato pensato per i piccoli Leone e Vittoria.

Villa Matilda è suddivisa su due piani. Al primo troviamo un’ampia zona living con vista sul Lago di Como, mentre al secondo le camere da letto e i bagni. La proprietà vanta anche un grande giardino fornito di patio e una piscina a sfioro davanti ad un panorama mozzafiato.

Ecco il video di home tour della dimora:

Quanto costa Villa Matilda?

Chiara Ferragni e Fedez hanno affidato la vendita di Villa Matilda all’agente immobiliare Matteo Chiusano. Per diventare proprietari della dimora da sogno bisogna sborsare una cifra importante, alla portata di pochi: 5 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni, a gennaio 2023 gli ex coniugi hanno pagato lo stesso prezzo per accaparrarsela.