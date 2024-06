Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 di Geolier: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo essere diventato famoso a livello nazionale al 74esimo Festival di Sanremo con la canzone I p’ me, tu p’ te, Geolier dà il via al tour 2024. Il rapper napoletano girerà l’Italia in lungo e in largo, esibendosi in alcuni dei palcoscenici più importanti del Paese. Vediamo tutte le date della tournée e la scaletta delle canzoni.

Geolier, le date del tour 2024

Grazie al Festival di Sanremo 2024, Geolier è uscito fuori dai confini della sua regione, la Campania, e si è fatto conoscere in tutta Italia. La canzone con cui si è presentato in gara, intitolata I p’ me, tu p’ te, gli ha fatto conquistare il secondo posto nella classifica finale e ha avuto un successo enorme. A distanza di qualche mese dall’esibizione sul palco dell’Ariston, il rapper è pronto per dare il via al suo tour 2024. La prima data è fissata per il 15 giugno presso lo Stadio Scoglio di Messina, mentre la tappa finale è programmata per il 16 agosto al Red Valley di Olbia. Di seguito, tutte le date della tournée di Geolier:

15.06 Messina – Stadio Scoglio

21.06 Napoli – Stadio Maradona

22.06 Napoli – Stadio Maradona (sold out)

23.06 Napoli – Stadio Maradona (sold out)

28.06 Roma – Rock in Roma

29.06 Servigliano (FM) – Nosound Fest

05.07 Lucca – Lucca Summer Festival

06.07 Milano – Fiera Milano Live

12.07 Stupinigi (TO) – Sonic Park

12.08 Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival, Parco Gondar

16.08 Olbia (SS) – Red Valley

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

Geolier porterà in scena nei concerti del tour 2024 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: