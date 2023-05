Francesco Facchinetti ha confessato alcuni retroscena sul rapporto con sua moglie Wilma e su quello con la sua ex, Alessia Marcuzzi.

Francesco Facchinetti ha trovato la vera felicità accanto a Wilma Helena Faissol, madre dei suoi tre figli più piccoli. Il produttore ha confessato al Corriere della Sera di considerare lui e sua moglie come “due opposti che si attraggono” e in merito alla sua celebre ex, Alessia Marcuzzi (madre di sua figlia Mia), ha dichiarato:

“Io e lei siamo molto simili. Abbiamo una grande considerazione di noi stessi, un forte amor proprio, che ci ha portato a realizzarci nella vita. Se decidi di fare un bambino con una persona, è chiaro che c’è amore, c’è passione, c’è tutto. E tra noi è stato così. Quando è finita, è rimasta una grande amicizia, l’affetto. Resto sempre legato alle persone con cui ho condiviso una parte di vita, ancor più se è la madre di mia figlia. E il nostro obiettivo era ed è il bene di Mia. Creare una zona protetta ci è venuto naturale.“

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol

Francesco Facchinetti: la confessione su Alessia Marcuzzi

Francesco Facchinetti ha confessato al Corriere della Sera alcuni retroscena sulle due donne più importanti della sua vita, la moglie Wilma e la sua celebre ex, Alessia Marcuzzi. Oggi le due sono buone amiche e anche il figlio di Roby Facchinetti è riuscito a mantenere uno splendido rapporto con la conduttrice, madre di sua figlia Mia.

Per quanto riguarda sua moglie invece, Facchinetti ha confessato al Corriere della Sera che inizialmente la loro relazione sarebbe stata “epistolare” e ha confessato: “Si programmava una vacanza di gruppo a Marrakesh. Per un po’ è stato un rapporto epistolare e basta, poi quando ci siamo incontrati, uscendo dalla porta finestra della cucina, Wilma è inciampata ed è caduta ai miei piedi. Da lì è cominciata. Due persone agli opposti, bianco e nero, che si attraggono con intensità”, ha ammesso.

