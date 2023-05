Jasmine Carrisi si è confessata a cuore aperto e ha espresso il suo dispiacere per alcune illazioni circolate sul conto dei suoi genitori.

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si è confessata senza filtri con il Corriere della Sera e ha espresso il suo rammarico per alcune delle illazioni mosse contro i suoi genitori. La figlia dei due vip ha anche precisato di non avere alcun rapporto con l’ex moglie di suo padre, Romina Power, e di non considerare la sua come una “famiglia allargata”.

“Mi pesava vedere i titoli, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”, ha ammesso, e ancora: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi. Con Romina Power non ho rapporti”.

Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi: la confessione sulla famiglia

Jasmine Carrisi ha rilasciato un’intima intervista al Corriere della Sera e per la prima volta ha svelato i retroscena sui suoi rapporti (praticamente inesistenti) con l’ex moglie di suo padre, Romina Power, e soprattutto ha parlato di quanto sia stato difficile per lei convivere con i gossip sulla sua famiglia fin da quando era bambina. Jasmine ha uno splendido legame con i suoi genitori e ha deciso di seguire le orme di suo padre Al Bano nel mondo della musica. A differenza dei suoi genitori, Jasmine ha sempre cercato di proteggere la sua privacy e non si sa molto della sua vita privata.

Riproduzione riservata © 2023 - DG