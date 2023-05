Alessandra Giudicessa, la Pamela di Come un gatto in tangenziale, è apparsa difronte ai giudici in tribunale a Roma.

Alessandra Giudicessa, che insieme a sua sorella è stata una delle due gemelle inclini al furto ne Come un gatto in Tangenziale, è apparsa difronte ai giudici in un aula di tribunale a Roma. Più volte in passato è stata accusata di furto, taccheggio e ricettazione, ma sembra (stando a quanto riporta La Repubblica) che questa volta abbia chiesto il dissequestro di beni a suo nome (per un valore di 110mila euro) che sarebbero stati – a suo dire – guadagnati legalmente.

Alessandra Giudicessa in tribunale: i motivi

Alessandra Giudicessa, ex protagonista di Come un gatto in tangenziale insieme a sua sorella Valentina, è apparsa difronte ai giudici del Tribunale di Roma per chiedere il dissequestro di due polizze vita e due auto (per un valore totale di 110.000 euro) che secondo le indagini condotte dagli inquirenti non sarebbero affatto compatibili con i redditi da lei dichiarati.

Nei prossimi 60 giorni in tribunale dovrà emettere il verdetto, e per il momento non è dato sapere che piega prenderà la vicenda. In passato Alessandra Giudicessa e sua sorella Valentina sono finite al centro del clamore generale con le accuse di taccheggio e ricettazione. Le due avevano interpretato il ruolo di due “ladre” anche nel film che le ha rese famose e con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

