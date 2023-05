Giorgia Soleri è finita nell’occhio del ciclone a causa di un post sui social da lei pubblicato a seguito di un soggiorno a Ibiza.

Giorgia Soleri, modella e attivista legata a Damiano David dei Maneskin, è finita in queste ore in una nuova bufera sui social. La modella ha pubblicato un lungo post dedicato agli ultimi giorni da lei trascorsi a Ibiza e ha scritto:

“In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano“. Il suo messaggio ha scatenato una vera e propria polemica via social.

Giorgia Soleri a Ibiza: la polemica

Giorgia Soleri si è fatta conoscere come attivista per le problematiche legate alla sua malattie (endometriosi e vulvodinia) e per le sue battaglie per la parità di genere. Nonostante questo la fidanzata di Damiano David dei Maneskin è spesso finita nell’occhio del ciclone per alcune delle dichiarazioni da lei fatte a mezzo social e, nelle ultime ore, c’è chi l’ha criticata aspramente per aver paragonato la sua ultima vacanza a Ibiza a un “atto politico”.

“Siamo tutti d’accordo nel voler chiedere a tutti i principali provider internet di negare la connettività a Giorgia Soleri? Questa fa passare una vacanza a Ibiza come atto politico e noi siamo ancora qui ad interrogarci sul reale peso della parola ‘privilegio‘”, ha scritto un utente via social. La fidanzata di Damiano David replicherà alle numerose critiche nei suoi confronti?

