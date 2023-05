Marina La Rosa ha scritto alcuni messaggi sarcastici contro i naufraghi dell’Isola dei Famosi via social e ha fatto divertire i suoi fan.

Marina La Rosa si è fatta conoscere e apprezzare per le sue opinioni senza peli sulla lingua e per la sua ironia tagliente e, in queste ore, ha divertito i suoi fan con alcuni messaggi sui naufraghi dell’Isola dei Famosi. L’ex concorrente del Grande Fratello in particolare ha scritto: “Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi“, mentre su Gian Maria Sainato ha scritto: “Gian Maria.. un uomo, un sorriso, un neurone“. Su Twitter l’ex gatta morta del GF non ha risparmiato anche una frecciatina nei confronti di Alessandro Cecchi Paone.

Gianmaria.. un uomo, un sorriso, un neurone.#isola — Marina La Rosa (@marinalarosa1) May 8, 2023

Marina La Rosa: la frecciatina sui naufraghi

Marina La Rosa ha conquistato il pubblico social con le sue frecciatine sui concorrenti dell’Isola dei Famosi e anche Alessandro Cecchi Paone ha dovuto vedersela con la sua ironia tagliente. “Corsi e ricorsi. Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già, d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Cecchi Paone“, ha scritto via Twitter Marina La Rosa dopo che il conduttore si è lamentato (nel corso dell’ultima diretta) per lo scioglimento delle coppie all’interno del reality show. I messaggi di Marina La Rosa hanno divertito il pubblico social e in tanti sono curiosi di sapere se commenterà anche le prossime puntate del programma.

