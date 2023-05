Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti, è stata travolta dall’ennesima bufera via social.

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti, è stata travolta da una nuova bufera sui social dopo che, nelle ultime ore, si è mostrata in vacanza a Napoli. Quest’anno Chanel si è mostrata spesso durante le vacanze da sogno fatte in compagnia di suo padre o di sua madre e sui social c’è chi ha insinuato che, con il suo stile di vita, la figlia dei due vip non vada praticamente mai a scuola.

“Ma a scuola non ci vai mai?”, le ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Per favore metti una foto che sei seduta tra i banchi di scuola sommersa tra mille libri”.

Famiglia Totti

Chanel Totti a Napoli: la polemica

Chanel Totti è la figlia 15enne di Ilary Blasi e di Francesco Totti e, dopo la separazione dei suoi genitori, ha continuato a godersi le vacanze con l’uno o con l’altra, raccontando il tutto via social. Non è la prima volta che Chanel finisce al centro delle polemiche per via del suo stile di vita agiato ma, come sempre, ha preferito non replicare alle numerose critiche nei suoi confronti e, in tanti, si chiedono se prima o poi lo farà. La figlia dei due vip è sempre stata molto riservata anche per quanto riguarda la sua vita privata e i suoi genitori hanno fatto di tutto per proteggere la sua privacy e quella dei suoi fratelli durante la loro separazione.

