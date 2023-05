Durissimo commento di Jo Squillo che, con l’intento di sostenere una giusta causa, si è lasciata andare a parole pesanti su Re Carlo III.

Causa giusta, modi decisamente sbagliati. Fanno discutere le recenti parole di Jo Squillo a proposito di Re Carlo III, ufficialmente incoronato sabato scorso come nuovo sovrano del Regno Unito. La nota showgirl, infatti, sui social, ha condiviso un pensiero molto particolare usando termini più che al limite nei confronti dell’uomo e generando molta polemica.

Jo Squillo, le parole su Re Carlo III fanno discutere

JO SQUILLO

La Squillo ha condiviso su Instagram un filmato nel quale è stata protagonista di una marcia per la pace e contro la guerra in Ucraina. Il tutto accompagnato da una didascalia nella quale, come anticipato, ha chiamato in causa Re Carlo III utilizzando termini decisamente offensivi.

“Se i 200 capi di stato che sono andati all’incoronazione di un co***ne fannullone che ha vissuto fino a 75 anni all’ombra di sua madre regina, senza aver mai lavorato un giorno. Fossero andati un anno fa a Mosca da Putin per convincerlo di fermare la guerra, oggi non ci sarebbero tutti questi morti, tutte queste città distrutte in Ukraine. Pace subito”.

Un commento che ha fatto molto discutere e per il quale diversi utenti le hanno fatto notare come fosse poco corretto utilizzare tali insulti verso un sovrano. “Parole di pace, vedo”, ha scritto, invece, qualche altro utente facendo notare come sebbene, forse, l’intento delle sue azioni e parole fosse quello di sensibilizzare verso la ricerca della pace, quanto scritto è risultato decisamente poco attinente con il suo messaggio.

Di seguito anche il post Instagram della donna dove è possibile leggere il suo pensiero e anche i tanti commenti che ha generato:

