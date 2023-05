Marco Mazzoli si scatena all’Isola dei Famosi e non fa sconti contro una naufraga. Con chi ce l’ha e cosa è successo.

Dovrebbe ricevere una sorpresa in Honduras, ma intanto Marco Mazzoli fa parlare all’Isola dei Famosi. Il motivo? Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, lo speaker di Radio 105 se l’è presa duramente con una naufraga che, a detta sua, è finta e ha atteggiamenti da attrice.

Isola dei Famosi, Mazzoli non perdona: cosa è successo

Come anticipato, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5 dell’Isola dei Famosi, il clima si è fatto piuttosto teso tra i naufraghi. In particolare Mazzoli ha avuto da ridire per alcuni atteggiamenti di Helena Prestes.

Tutto è partito da una discussione per il compleanno di Lo Cicero che ha ricevuto una lettera dalla produzione. Questa è stata letta dalla modella che “si è presa la scena” davanti alle telecamere. Un atteggiamento che non è piaciuto al conduttore radiofonico che, senza mezzi termini, le ha detto: “Helena non mi piace quando fai così. Quando fai l’attrice davanti alla telecamere. Ne vedi una e sei tutta ‘eccomi, eccomi’. Sei finta!”.

A dar manforte a Mazzoli anche Pamela: “Penso che abbia ragione, anche perché pure io ho visto certi atteggiamenti e la penso come lui”. Anche gli altri naufraghi sono sembrati dello stesso avviso di Mazzoli e la Prestes, seppur dando le sue spiegazioni, non ha potuto far altro che incassare.

Di seguito anche alcuni post su Twitter di vari telespettatori che hanno assistito al daytime dall’Honduras:

Mazzoli prima o poi sbottera' ..lo vedo pronto e già oggi contro Helena 👀#Isola — Silvio (@SilvioG92) May 8, 2023

Mazzoli che fa calare la maschera su Helena #Isola — Silvio (@SilvioG92) May 8, 2023

