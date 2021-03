Francesca Manzini, la conduttrice e imitatrice del tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia, è pronta per il matrimonio con Christian Vitelli.

Una carriera in ascesa ma anche una vita sentimentale da sogno: stiamo parlando di Francesca Manzini che attualmente sembra vivere un periodo di grandi soddisfazioni sia a livello professionale che sentimentale. L’attrice e imitatrice italiana, impegnata dietro al bancone di Striscia La notizia insieme a Gerry Scotti, ha infatti rivelato pubblicamente di essere finalmente pronta al grande passo con il fidanzato Christian Vitelli e lo ha fatto durante un’intervista che ha rilasciato al settimanale Intimità. Ecco i dettagli.

Francesca Manzini e Christian Vitelli si sposano

Tra Francesca Manzini e Christian Vitelli si potrebbe parlare di un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia pare infatti essersi conosciuta esattamente un anno fa, galeotta fu una videochiamata fra Christian e la sorella di Francesca e proprio quando l’Italia intera attraversava il primo lockdown dovuto alla diffusione del Covid 19. Eppure a distanza di così poco tempo, i due sembrerebbero già pronti a dichiararsi amore eterno tanto che la conduttrice del tg satirico di Antonio Ricci ha anche già svelato alcuni dettagli sulle nozze.

Fonte foto: https://www.instagram.com/_vitechristian/

“Se tutto va bene ci sposeremo il 10 settembre…È il giusto coronamento di una favola, perché non saprei definire la nostra storia in altro modo”, ha così confessato entusiasta Francesca Manzini al settimanale Intimità. L’attrice non ha poi neanche nascosto quanto sia stata subito colpita e attratta dal fidanzato già dal primo incontro: “Ho capito subito che era quello giusto, infatti da allora Christian e io non ci siamo più lasciati nemmeno cinque minuti”.

Francesca infine si è lasciata andare anche a confessioni molto intime sul tema delicato della maternità affermando questo: “Ho paura di fare un figlio perché mi spaventa la società di adesso e io sono una persona molto responsabile”.