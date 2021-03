Barbara D’Urso sarebbe stata corteggiata in modo serrato dal Visconte de L’Isola dei Famosi 2021: l’indiscrezione accende il gossip.

Barbara D’Urso è una donna molto corteggiata e questa non è una novità. Nessuno, però, si sarebbe mai aspettato che tra i suoi vecchi spasimanti ci fosse stato anche il Visconte de L’Isola dei Famosi 2021. Stiamo parlando di Ferdinando Guglielmotti, concorrente sui generis del reality honduregno.

A lanciare l’indiscrezione è Dagospia, che parla di un corteggiamento serrato da parte del nobile. L’uomo avrebbe provato in tutti i modi a far cadere ai suoi piedi la bella Carmelita, ma non sarebbe riuscito nel suo intento.

Barbara D’Urso: il corteggiamento del Visconte

Da sempre donna molto corteggiata, Barbara D’Urso si lascia andare difficilmente a qualche racconto inerente la vita privata. Anche questa volta, non è lei a raccontare un aneddoto del suo passato, ma Dagospia. Stando a quanto scrive Roberto D’Agostino, il visconte Ferdinando Guglielmotti avrebbe corteggiato in modo serrato la bella Carmelita.

Non è stata una passione fulminea, visto che il nobile ha provato a farla cadere tra le sue braccia per qualche anno. Tutto ha avuto inizio a Capalbio, luogo dove entrambi possiedono una casa. Qui, Guglielmotti avrebbe notato Barbara, cadendo letteralmente ai suoi piedi.

Il visconte, anche se la D’Urso non gli ha mai lasciato speranze, ha “fatto di tutto per conquistarla anche con armi culinarie (da vini a formaggi)“. Nonostante tutto, la conduttrice più impegnata di Mediaset gli ha consegnato un bel due di picche e gli ha concesso solo un rapporto di amicizia.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/barbaracarmelitadurso/?hl=it

Barbara e il Visconte: dall’amore all’amicizia

Mentre Ferdinando nutriva una grande passione nei confronti di Barbara, lei non era altrettanto attratta. E’ per questo che i due hanno iniziato un bel rapporto d’amicizia che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere tale ancora oggi.

Nel frattempo, Guglielmotti non è rimasto con le mani in mano, tanto che nella clip di presentazione de L’Isola dei Famosi 2021 ha ammesso di avere una specie di “ossessione” per le donne. Non a caso, ancora prima di approdare in Honduras si è infatuato della compagna d’avventura Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, quando ha scoperto il suo interesse, ha reagito dicendosi “impaurita” dal suo sguardo. L’ex fidanzata di Matteo Salvini cadrà ai piedi del Visconte? Non possiamo fare altro che continuare a seguire il reality honduregno per scoprirlo.