Un tempo erano amiche inseparabili mentre oggi i rapporti tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sarebbero praticamente inesistenti.

Nessun chiarimento in vista tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Mentre sui social in tanti sarebbero felici di poter vedere di nuovo le ex veline insieme (o conoscere i motivi che avrebbero portato al loro allontanamento) Giuseppe Candela ha fatto sapere tramite social che i rapporti tra le due sarebbero “inesistenti”.

"Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato, anzi no hanno fatto pace (…) di voci sui rapporti tra le due ne sono circolate parecchie. In realtà stando alle nostre fonti, i rapporti tra Ely e Maddy sono inesistenti" https://t.co/R3LN9s3cyV (A lume di @GiusCandela) — Andrea Conti (@IlContiAndrea) March 18, 2021

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: la lite

Nessuna rappacificazione in vista per Elisabetta Canalis e la sua storica amica, Maddalena Corvaglia: nei giorni scorsi Dagospia aveva svelato che le due si sarebbero scritte, ma Giuseppe Candela ha smentito la notizia affermando che i rapporti tra le ex veline sarebbero “inesistenti”. In molti hanno ipotizzato che le due possano aver litigato per motivi di lavoro (insieme avevano aperto a Los Angeles una palestra, data in gestione circa 2 anni fa).

Elisabetta Canalis Maddalena Corvaglia

Interrogate in merito alla vicenda, Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis non hanno mai confermato la notizia né dato adito alle voci in circolazione. La Canalis ha dichiarato a Grazia: “Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi. Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“.

L’epilogo dell’amicizia

In tanti sperano di poter presto vedere di nuovo insieme le due ex veline che, dopo essersi conosciute a Striscia la Notizia, avevano avuto un lungo e speciale rapporto d’amicizia. Entrambe erano state testimoni ai loro rispettivi matrimoni e insieme si erano dedicate a un nuovo progetto lavorativo a Los Angeles, dove continuavano a frequentarsi come fossero sorelle. Cosa sarà successo tra le due per portarle a queste definitiva separazione?