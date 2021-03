All’Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar ha minacciato di lasciare lo show per un commento di Tommaso Zorzi nei suoi confronti.

Da giorni Akash Kumar si trova al centro della bufera per via dei suoi presunti ritocchi estetici (agli occhi) e per la questione del suo “vero nome” (durante alcune precedenti apparizioni tv infatti il modello avrebbe usato il nome Andrea P. e Pedro Pablo). Stuzzicato da Tommaso Zorzi in merito alla questione “nome”, Akash ha tuonato: “Il trash non mi appartiene. Zorzi deve abbassare le sue ali. Io ho una carriera fuori che mi aspetta, grazie a Dio”. Il modello ha anche minacciato di lasciare il programma, iniziato solo 4 giorni fa.

I commenti di Tommaso Zorzi sul suo “vero nome” non sono piaciuti al modello Akash Kumar che, dopo aver replicato in diretta tv, ha minacciato di lasciare l’Isola dei Famosi 2021.

La questione del “nome” del modello – che all’Isola dei Famosi ha precisato che sarebbe il suo vero nome – era già emersa durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, nel 2018.

All’epoca lui stesso confermò di aver usato degli pseudonimi su consiglio del suo agente: “Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto. Ma dovevo lavorare e quindi andava bene tutto. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata”, ha dichiarato Kumar.

L’intervento di Ilary Blasi e la nomination

Dopo che Akash Kumar ha minacciato di lasciare il programma la conduttrice Ilary Blasi è intervenuta per stemperare la tensione tra lui e Zorzi. Akash è comunque finito in nomination insieme ad Angela Melillo, e pertanto uno dei due dovrà lasciare l’Isola dei Famosi nella prossima puntata dello show.