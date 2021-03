Da Luca Argentero a Vasco Rossi e Bobo Vieri, sono tanti i vip che il 19 marzo hanno festeggiato la loro speciale Festa del papà.

Per qualcuno la festa del papà del 2021 è stata la prima, mente per altri si è trattato di un’occasione per raccontare la propria paternità e i rapporti con i figli. Mentre Luca Argentero ha ricevuto per l’occasione un messaggio d’amore da parte di Cristina Marino (che ha postato un tenero video dell’attore in compagnia della figlia, Nina Speranza), Bobo Vieri, Vasco Rossi e altri vip hanno dedicato la giornata ai loro figli.

Festa del papà: i festeggiamenti dei vip

“Padri meravigliosi… noi figlie, siamo molto fortunate”, ha scritto Costanza Caracciolo in occasione della festa del papà postando una tenera foto di suo marito, Bobo Vieri, sorridente insieme alle sue due bambine, Stella e Isabel.

Christian Vieri

A casa Ferragnez quella del 2021 è una festa del papà molto speciale: il 19 marzo infatti Fedez è diventato papà per la prima volta del piccolo Leone e tra poche settimane il rapper diventerà padre anche della sua seconda figlia. Sui social il rapper ha postato un tenero scatto in cui è ritratto insieme al figlio appena nato.

Attraverso un post su Instagram Eros Ramazzotti ha fatto gli auguri a suo padre in occasione della festa del papà, mentre sua figlia Aurora non ha dimentico di farli a lui tramite stories vie social.

Caterina Balivo ha dedicato un messaggio a suo marito, Guido Maria Brera, in occasione della festa del papà, e nel suo ironico post ha scritto: “Auguri papà Guido. Uno dei tuoi quattro figli saprà guidare il trattore, come tu vuoi. Intanto, se ti va, io ti insegno come funziona la DAD”.

Cristina Marino, diventata mamma della piccola Nina Speranza nel 2020, ha dedicato un tenero messaggio al compagno Luca Argentero postando un video via social in cui si vede l’attore intento a giocare insieme alla bambina.

Il messaggio di Vasco Rossi dedicato ai figli

In occasione della festa del papà, Vasco Rossi ha deciso di dedicare un messaggio ai suoi figli Davide, Luca e Lorenzo. “Vorrei che i miei figli dalla mia storia imparassero prima di tutto che nella vita si può fare quello che si vuole, si possono seguire i sogni, cercare di realizzarli”, ha scritto il rocker nel suo post via social, che ha fatto il pieno di like.