Elisabetta Canalis è tornata a parlare della sua lite con l’amica decennale, Maddalena Corvaglia, e ha svelato nuovi dettagli.

Da mesi circolano voci sulla lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia e benché nessuna delle due ex veline abbia svelato i motivi dietro la rottura, Elisabetta Canalis ha rivelato qualche dettaglio in più dichiarando a Grazia di non voler parlare dell’ex amica per paura di essere travisata.

“Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”, ha dichiarato.

Elisabetta Canalis contro Maddalena Corvaglia

Sembra che per il momento i rapporti tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis siano ancora tesi e stando a quanto rivelato dall’ex velina mora a Grazia la possibilità di una riappacificazione tra loro sarebbe alquanto lontana.

Nessuna delle due ha svelato i motivi dietro la separazione ma Elisabetta Canalis ha confessato apertamente che qualcosa tra lei e l’ex velina bionda sarebbe realmente successo, e che attualmente tra lei e Maddalena ci sarebbe “uno spesso muro”. I fan sono in attesa di sapere cosa sia realmente accaduto tra le loro due beniamine e molti di loro coltivano ancora la speranza di vederle presto di nuovo insieme.

L’amicizia delle due veline

La Canalis e Maddalena Corvaglia, amiche dai tempi di Striscia la notizia, si erano trasferite entrambe a Los Angeles dove avevano aperto insieme una palestra. Il progetto è sfumato in un nulla di fatto, probabilmente proprio a seguito delle incomprensioni sorte tra le due negli scorsi mesi.

Entrambe erano state testimoni di nozze ai loro rispettivi matrimoni e sui social spesso si erano mostrate insieme, per la gioia dei fan. Come un fulmine a ciel sereno però l’amicizia è naufragata e nessuna delle due ha voluto ammettere pubblicamente il perché.